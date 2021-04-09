تحضير حلاوة الجبن الطريقة الأصلية في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة عمل حلاوة جبن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يهتم فيه الناس بالحلويات والمأكولات المختلفة، وسنقدم لكم في هذا المقال الطريقة الاصلية لحلاوة الجبن مع المكونات وطريقة التحضير السهلة.

تحضير حلاوة الجبن الطريقة الأصلية في شهر رمضان 2021

مكونات قشطة حلاوة الجبن:

- كوبا حليب بودرة

- كوبا مياه

- ربع كوب طحين فرخة (سميد ناعم)

- 3 ملاعق كبيرة ماء ورد

- 3 ملاعق كبيرة ماء زهر

مكونات عجينة حلاوة الجبن

- كوب مياه

- نصف كوب سكّر

- كوبا موزاريلا

- كوب طحين فرخة

مكونات قطر حلاوة الجبن

- كوبا سكر

- كوب مياه

- عصرة حامض وماء ورد وماء زهر

طريقة التّحضير:

طريقة تحضير عجينة حلاوة الجبن:

‎ذوّبوا السّكر في المياه على نار خفيفة. وأضيفوا الطحين فرخة وحرّكوا المزيج ثمّ أضيفوا جبنة الموزاريلا وحرّكوها جيداً حتى تذوب تماماً. حرّكوا الخليط على النار لمدة 5 دقائق او حتى يصبح عجينة متماسكة. افردوا العجينة على نايلون او بلاستيك مدهون بماء الورد والزهر لتصبح سماكتها 1/2 سم. ثمّ ادهنوا القشطة. لفّوها الى أصابع بالنايلون واتركوها في البراد حتى وقت التقديم. عند التقديم قطّعوها الى أصابع صغيرة وزيّنوها بالفستق المطحون والقطر.

طريقة تحضير قشطة حلاوة الجبن:

نخلط الحليب مع المياه والسميد وضعوا الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يشتدّ. ثم نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرّك، بعدها نسكب القشطة في وعاء وغلفوها بالنايلون اللاصق واتركوها حتى تبرد تماماً.

طريقة تحضير قطر حلاوة الجبن

نقوم بسكب السكر والمياه في حلة على النار لمدة 5 الى 10 دقائق حتى يغلوا من دون تحريك ثم أضيفوا عصير الحامض وماء الورد واتركوا القطر حتى يبرد تماماً.

نحشو القشطة في العجينة ونسكب عليها القطر.

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