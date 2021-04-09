رابط فحص 100 دولار شهر 4-2021- شروط استلام المنحة القطرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:15 م
09 ابريل 2021
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رابط فحص 100 دولار شهر 4-2021- شروط استلام المنحة القطرية، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، رابط فحص 100 دولار شهر 4-2021- شروط استلام المنحة القطرية، والتي أعلنت عنه اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف أموال المنحة القطرية مساء أمس الخميس 8 ابريل 2021.

رابط فحص 100 دولار شهر 4-2021- شروط استلام المنحة القطرية

ويترقب الآلاف من الأسر الفقيرة إصدار الجهات المعنية رابط الفحص لصرف المنحة القطرية عن شهر ابريل 2021 ، والتي تأتي في إطار مساعدات قطر لأهالي سكان غزة والتي تتزامن مع أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة منذ سنوات اضافت جائحة كورونا من المعاناة المواطنين في غنى عنها .

موعد صرف المنحة القطرية شهر 4

السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية ، أعلن  أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد المقبل الموافق 11/04/2021م.

رابط فحص 100 دولار شهر 4-2021- شروط استلام المنحة القطرية

وقال العمادي : إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

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شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

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رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 – 2021

اضغط هنـــــــــــــــــــا للدخول إلى رابط فحص المنحة القطرية

 

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