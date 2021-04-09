تفاصيل جديدة... هل ما يزال الأمير حمزة يقبع تحت الاقامة الجبرية؟

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه ليس من الواضح ما إذا كان الأمير حمزة بن الحسين لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن.

وعبّرت الأمم المتحدة، عن قلقها من غياب الشفافية في الاردن حول الاعتقالات.

يأتي ذلك، عقب إعلان الملك الأردني عبدالله الثاني الأربعاء الماضي، عن انتهاء الخلاف مع الأمير حمزة، قائلا في خطاب مكتوب موجه للأردنيين، إن "الفتنة وئدت وإن الأردن آمن ومستقر"، مؤكدا أن "الأمير حمزة في قصره مع عائلته وبرعايته".

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية باسم عوض الله.

وفي مطلع الشهر الجاري، اعتقلت السلطات الأردنية، عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية، فيما كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت 20 شخصا بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، ووضعت الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، في وقت يستمر التحقيق في "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك الأردني".