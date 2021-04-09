امساكية شهر رمضان 2021 في العراق لمعرفة أوقات الصلوات

امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ، حيث قام فريق فلسطين اليوم هذه المقالة المخصصة لمعرفة اوقات الصلوات الخمس منها السحور والافطار والتراويح وذلك صمن سلسلة من المقالات التي نخصصها بكل ما يتعلق بشهر رمضان الجديد التي يتميز عن باقي الأشهر والتي فيه ليلة القدر وصلاة التراويح وفيه أيضًا تزداد الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل ، تابع معنا .

امساكية شهر رمضان 2021 في اربيل





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:06 ص 05:42 ص 12:12 م 03:52 م 06:43 م 08:13 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:04 ص 05:40 ص 12:12 م 03:52 م 06:44 م 08:14 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:03 ص 05:39 ص 12:12 م 03:52 م 06:44 م 08:14 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:01 ص 05:38 ص 12:11 م 03:52 م 06:45 م 08:15 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:36 ص 12:11 م 03:52 م 06:46 م 08:16 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:58 ص 05:35 ص 12:11 م 03:52 م 06:47 م 08:17 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:34 ص 12:11 م 03:53 م 06:48 م 08:18 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:32 ص 12:11 م 03:53 م 06:49 م 08:19 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:53 ص 05:31 ص 12:10 م 03:53 م 06:50 م 08:20 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:51 ص 05:30 ص 12:10 م 03:53 م 06:50 م 08:20 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:50 ص 05:29 ص 12:10 م 03:53 م 06:51 م 08:21 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:48 ص 05:27 ص 12:10 م 03:53 م 06:52 م 08:22 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:47 ص 05:26 ص 12:10 م 03:53 م 06:53 م 08:23 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:45 ص 05:25 ص 12:09 م 03:54 م 06:54 م 08:24 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:43 ص 05:24 ص 12:09 م 03:54 م 06:55 م 08:25 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:42 ص 05:23 ص 12:09 م 03:54 م 06:56 م 08:26 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:40 ص 05:21 ص 12:09 م 03:54 م 06:56 م 08:26 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:39 ص 05:20 ص 12:09 م 03:54 م 06:57 م 08:27 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:37 ص 05:19 ص 12:09 م 03:54 م 06:58 م 08:28 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:36 ص 05:18 ص 12:09 م 03:54 م 06:59 م 08:29 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:34 ص 05:17 ص 12:08 م 03:54 م 07:00 م 08:30 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:33 ص 05:16 ص 12:08 م 03:55 م 07:01 م 08:31 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:31 ص 05:15 ص 12:08 م 03:55 م 07:02 م 08:32 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:30 ص 05:14 ص 12:08 م 03:55 م 07:02 م 08:32 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:28 ص 05:13 ص 12:08 م 03:55 م 07:03 م 08:33 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:27 ص 05:12 ص 12:08 م 03:55 م 07:04 م 08:34 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:26 ص 05:11 ص 12:08 م 03:55 م 07:05 م 08:35 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:24 ص 05:10 ص 12:08 م 03:55 م 07:06 م 08:36 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:23 ص 05:09 ص 12:08 م 03:56 م 07:07 م 08:37 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:22 ص 05:08 ص 12:08 م 03:56 م 07:08 م 08:38 م

امساكية شهر رمضان 2021 في كربلاء





امساكية شهر رمضان 2021 في بغداد





امساكية شهر رمضان 2021 في الموصل





امساكية شهر رمضان 2021 في البصرة





امساكية شهر رمضان 2021 في النجف





امساكية شهر رمضان 2021 في الفلوجة



