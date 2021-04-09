امساكية شهر رمضان 2021 في العراق لمعرفة أوقات الصلوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:09 م
09 ابريل 2021
امساكية شهر رمضان 2021 في العراق لمعرفة أوقات الصلوات
اعلان اسفل صورة الخبر

امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ، حيث قام فريق فلسطين اليوم هذه المقالة المخصصة لمعرفة اوقات الصلوات الخمس منها السحور والافطار والتراويح وذلك صمن سلسلة من المقالات التي نخصصها بكل ما يتعلق بشهر رمضان الجديد التي يتميز عن باقي الأشهر والتي فيه ليلة القدر وصلاة التراويح وفيه أيضًا تزداد الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل ، تابع معنا .

 

امساكية شهر رمضان 2021 في اربيل

أربيل.JPG
 

اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:06 ص  05:42 ص  12:12 م    03:52 م    06:43 م       08:13 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:04 ص  05:40 ص  12:12 م    03:52 م    06:44 م       08:14 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:03 ص  05:39 ص  12:12 م    03:52 م    06:44 م       08:14 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:01 ص  05:38 ص  12:11 م    03:52 م    06:45 م       08:15 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    03:59 ص  05:36 ص  12:11 م    03:52 م    06:46 م       08:16 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    03:58 ص  05:35 ص  12:11 م    03:52 م    06:47 م       08:17 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    03:56 ص  05:34 ص  12:11 م    03:53 م    06:48 م       08:18 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    03:55 ص  05:32 ص  12:11 م    03:53 م    06:49 م       08:19 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    03:53 ص  05:31 ص  12:10 م    03:53 م    06:50 م       08:20 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    03:51 ص  05:30 ص  12:10 م    03:53 م    06:50 م       08:20 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    03:50 ص  05:29 ص  12:10 م    03:53 م    06:51 م       08:21 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    03:48 ص  05:27 ص  12:10 م    03:53 م    06:52 م       08:22 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    03:47 ص  05:26 ص  12:10 م    03:53 م    06:53 م       08:23 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    03:45 ص  05:25 ص  12:09 م    03:54 م    06:54 م       08:24 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    03:43 ص  05:24 ص  12:09 م    03:54 م    06:55 م       08:25 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    03:42 ص  05:23 ص  12:09 م    03:54 م    06:56 م       08:26 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    03:40 ص  05:21 ص  12:09 م    03:54 م    06:56 م       08:26 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    03:39 ص  05:20 ص  12:09 م    03:54 م    06:57 م       08:27 م

السبت 19    01 مايو، 2021    03:37 ص  05:19 ص  12:09 م    03:54 م    06:58 م       08:28 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    03:36 ص  05:18 ص  12:09 م    03:54 م    06:59 م       08:29 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    03:34 ص  05:17 ص  12:08 م    03:54 م    07:00 م       08:30 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    03:33 ص  05:16 ص  12:08 م    03:55 م    07:01 م       08:31 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    03:31 ص  05:15 ص  12:08 م    03:55 م    07:02 م       08:32 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    03:30 ص  05:14 ص  12:08 م    03:55 م    07:02 م       08:32 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    03:28 ص  05:13 ص  12:08 م    03:55 م    07:03 م       08:33 م

السبت 26    08 مايو، 2021    03:27 ص  05:12 ص  12:08 م    03:55 م    07:04 م       08:34 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    03:26 ص  05:11 ص  12:08 م    03:55 م    07:05 م       08:35 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    03:24 ص  05:10 ص  12:08 م    03:55 م    07:06 م       08:36 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    03:23 ص  05:09 ص  12:08 م    03:56 م    07:07 م       08:37 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    03:22 ص  05:08 ص  12:08 م    03:56 م    07:08 م       08:38 م

امساكية شهر رمضان 2021 في كربلاء

كربلاء.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في بغداد

بغداد.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في الموصل

الموصل.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في البصرة

البصرة.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في النجف

النجف.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في الفلوجة

الفلوجة.JPG
 

 

#رمضان #امساكية #رمضان 2021 #امساكية شهر رمضان 2021 في العراق #امساكية شهر رمضان 2021 في الفلوجة #امساكية شهر رمضان 2021 في النجف #امساكية شهر رمضان 2021 في البصرة #امساكية شهر رمضان 2021 في الموصل #امساكية شهر رمضان 2021 في بغداد #امساكية شهر رمضان 2021 في كربلاء

متعلقات