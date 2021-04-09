"حماس":  رفض الاحتلال التعاون مع الجنائية الدولية "تأكيد على منطق العربدة"

أكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الجمعة، أن رفض حكومة الاحتلال الاسرائيلي التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية أنه "تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية".

إليك نص البيان :

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم بما يأتي:

رفض حكومة الاحتلال التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية.

الكيان الصهيوني يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، وهذا اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها، وتحقيق العدالة، ومعاقبة المجرمين.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس/ حازم قاسم