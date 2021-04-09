سويرح: تحقيق اكتفاء ذاتي لمحصول البطيخ في غزة وخالي من الأمراض

أكد مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة بغزة م. أشرف أبو سويرح، اليوم الجمعة، على تحقيق اكتفاء ذاتي لمحصول البطيخ هذا العام الجديد من حيث الإنتاج نتيجة المساحات المزروعة الواسعة والكافية للمحصول في القطاع، وأن الوزارة "لن تستورد المحصول من الخارج".

وأوضح سويرح، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن المساحات الزراعية المخصصة لزارعة البطيخ الصيفي في غزة تصل قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم، كما أن زراعته تتم وفق المعايير اللازمة التي تتخذها الوزارة، لضمان سلامة الخضار وخلوه من أي امراض.

وبيّن أن محافظتي شمال غزة وخانيونس هما الأكثر حظًا في زراعة هذا المحصول، وذلك يعود إلى طبيعة عامل المياه المناسبة لسقي البطيخ، تليها محافظتي رفح وغزة.

وقال سويرح: إن "هناك نوعان من البطيخ المزروع في غزة، هما: أودم وكريمسون، إذ يزرع الأول في شهر 1و2و3، والثاني في منتصف شهر 3؛ حتى أبريل".

وأضاف أن "الأشهر المحددة لزراعة المنتج الثاني تكون لضمان خلوه من أي أمراض فيروسية، قد تفسده".

وأضاف إلى أن المزارعين يبدؤون بتعقيم الأراضي قبل بداية موسم البطيخ بأشهر، وبإشراف من وزارة الزراعة، لضمان سلامة المنتج.

وعن الاستيراد من الخارج، شدّد مدير دائرة الخضار، على أن الوزارة لن "تستورد البطيخ من الخارج"، وذلك ضمن استراتيجية أقرتها وزارة الزراعة منذ سنوات لدعم المنتج المحلي والمزارعين.

وبخصوص حالات التسمم، ذكر سويرح، أن القائمين في الوزارة يلزمون المزارعين باستخدام المبيدات وفق معايير محددة، ويقوم مشرفين بمعاينة البطيخ والارض بعد رشهما بمبيد "التموكورد"، وبناءً على المعاينة يتم الاقرار بالسماح بتوزيعه في الاسواق أم لا.

ونبّه من تناول البطيخ الذي يتعرض لأشعة الشمس ولساعات طويلة، وأيضًا تناوله بعد الغذاء مباشرةً بصورة غير صحية، وذلك حفاظًا على صحة الجسم من التسمسم.

وفي شهر رمضان، طمأن المدير في وزارة الزراعة أشرف سويرح، المواطنين بأن هناك تحقيق اكتفاء ذاتي لجميع الخضروات، وبالتالي "لن تحصل أي أزمة في الأسواق"، وفق قوله.