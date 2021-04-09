ما علاقة الموز في فقدان الوزن وحرق الدهون.. دراسة تجيب

كشفت دراسات حديثة، اليوم الجمعة، أن تناول ثمرة الموز تساعد على فقدان وزن الجسم وحرق الدهون، ولاحتوائها على عناصر غذائية عديدة.

وأوضحت الدراسة، أن الموز يعد مصدرًا هامًا للنشاء المقاوم، الذي يكبح الشهية ويساعد على فقدان الوزن الزائد.

كما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي و "يطلق عملية حرق الدهون في الكبد"، وأشارت الدراسة إلى أن الموز الناضح تحتوي على نحو خمسة غرامات فقط.

وتحتوي الفاكهة على بكتيريا مفيدة، بما فيها البروبيوتيك، التي تحسن عملية الهضم، وتعتبر طعامًا ضروريًا لصحة الأمعاء.

وذكرت الدراسة، نقلاً عن مختصين، ان كمية البوتاسيوم العالية الموجودة في الموز تحسن عملية الهضم وتمنع الانتفاخ والامساك وتخفض حموضة المعدة.

ويساعد البوتاسيوم أيضًا على التخلص من حرقة المعدة وحتى من قرحة المعدة في بعض الاحيان.

كما يُعد الموز مصدرا مهما للألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، وتحتوي على 20% من حاجة الجسم اليومية إلى فيتامين C وفيتامين B6، وايضًا على خليط من السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة.