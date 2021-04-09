بولندا والتشيك ورومانيا تؤكدا على ارتفاع اصابات ووفيات كورونا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، 954 حالة وفاة و27887 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة البولندية، أن العدد الاجمالي للإصابات بلغت 2499507، والوفيات إلى 56569 وفاة.

وفي التشيك، رصدت وزارة الصحة فيها، 7015 إصابة ما رفع اجمالي الاصابات الى 1567848.

وسجلت 65 حالة وفاة، ما رفع اعداد الوفيات إلى 27466 حالة وفاة منذ الجائحة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4989 إصابة جديدة ليصل اجمالي الاصابات الى 993613 حالة.

وسجلت أيضًا 172 حالة وفاة، ما رفع عدد الوفيات في الدولة إلى 24733 حالة وفاة.