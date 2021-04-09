اسبانيا تسجل 142 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 142 حالة وفاة و9901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة إلى ثلاثة ملايين و336637 حالة فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 76179 حالة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس.

ورصدت الوزارة خلال هذا الاسبوع الماضي 37810 إصابات جديدة و282 وفاة فيما رصدت 82813 إصابة بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وبهذا العدد ارتفع معدل الإصابة المتراكم بواقع سبع نقاط مقارنة بيوم أمس الأربعاء إلى 174 حالة لكل 100 ألف نسمة في آخر 14 يوما.

وأوضح ان عدد الإصابات في العاصمة (مدريد)

وفي العاصمة مدريد ارتفع الاصابات إلى 638225 حالة فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) 544613 حالة.