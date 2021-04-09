امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت للتعرف على اوقات الصلوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
09 ابريل 2021
امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت للتعرف على اوقات الصلوات
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امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت ، حيث قمنا بإرفاق هذه المقالة حول اوقات الصلاة في رمضان في الكويت والتي تبدأ من السحور إلى صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح ، وتزداد عمليات البحث عن الامساكية قبيل بدء أول ايام الشهر الفضيل  ، وللتعرف على اوقات الصلوات الخمس تابع معنا .

امساكية شهر رمضان 2021 في مدينة الكويت :

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اليوم    رمضان ميلادي صلاة الفجر    الشروق صلاة الظهر    صلاة العصر   صلاة المغرب  صلاة العشاء

الثلاثاء 1      13 أبريل، 2021      04:04 ص    05:31 ص    11:56 ص    03:30 م      06:21 م        07:51 م

الأربعاء 2      14 أبريل، 2021      04:03 ص    05:30 ص    11:56 ص    03:30 م      06:22 م        07:52 م

الخميس        3      15 أبريل، 2021      04:01 ص    05:29 ص    11:56 ص    03:30 م      06:22 م        07:52 م

الجمعة 4      16 أبريل، 2021      04:00 ص    05:28 ص    11:55 ص    03:30 م      06:23 م        07:53 م

السبت  5      17 أبريل، 2021      03:59 ص    05:27 ص    11:55 ص    03:30 م      06:23 م        07:53 م

الأحد   6      18 أبريل، 2021      03:57 ص    05:26 ص    11:55 ص    03:30 م      06:24 م        07:54 م

الأثنين  7      19 أبريل، 2021      03:56 ص    05:25 ص    11:55 ص    03:30 م      06:25 م        07:55 م

الثلاثاء 8      20 أبريل، 2021      03:55 ص    05:24 ص    11:54 ص    03:29 م      06:25 م        07:55 م

الأربعاء 9      21 أبريل، 2021      03:54 ص    05:23 ص    11:54 ص    03:29 م      06:26 م        07:56 م

الخميس        10     22 أبريل، 2021      03:52 ص    05:22 ص    11:54 ص    03:29 م      06:26 م        07:56 م

الجمعة 11     23 أبريل، 2021      03:51 ص    05:21 ص    11:54 ص    03:29 م      06:27 م        07:57 م

السبت  12     24 أبريل، 2021      03:50 ص    05:20 ص    11:54 ص    03:29 م      06:28 م        07:58 م

الأحد   13     25 أبريل، 2021      03:49 ص    05:19 ص    11:54 ص    03:29 م      06:28 م        07:58 م

الأثنين  14     26 أبريل، 2021      03:47 ص    05:18 ص    11:53 ص    03:29 م      06:29 م        07:59 م

الثلاثاء 15     27 أبريل، 2021      03:46 ص    05:17 ص    11:53 ص    03:29 م      06:30 م        08:00 م

الأربعاء 16     28 أبريل، 2021      03:45 ص    05:16 ص    11:53 ص    03:29 م      06:30 م        08:00 م

الخميس        17     29 أبريل، 2021      03:44 ص    05:15 ص    11:53 ص    03:29 م      06:31 م        08:01 م

الجمعة 18     30 أبريل، 2021      03:43 ص    05:14 ص    11:53 ص    03:29 م      06:31 م        08:01 م

السبت  19     01 مايو، 2021       03:42 ص    05:13 ص    11:53 ص    03:28 م      06:32 م        08:02 م

الأحد   20     02 مايو، 2021       03:41 ص    05:12 ص    11:53 ص    03:28 م      06:33 م        08:03 م

الأثنين  21     03 مايو، 2021       03:39 ص    05:12 ص    11:52 ص    03:28 م      06:33 م        08:03 م

الثلاثاء 22     04 مايو، 2021       03:38 ص    05:11 ص    11:52 ص    03:28 م      06:34 م        08:04 م

الأربعاء 23     05 مايو، 2021       03:37 ص    05:10 ص    11:52 ص    03:28 م      06:35 م        08:05 م

الخميس        24     06 مايو، 2021       03:36 ص    05:09 ص    11:52 ص    03:28 م      06:35 م        08:05 م

الجمعة 25     07 مايو، 2021       03:35 ص    05:08 ص    11:52 ص    03:28 م      06:36 م        08:06 م

السبت  26     08 مايو، 2021       03:34 ص    05:08 ص    11:52 ص    03:28 م      06:36 م        08:06 م

الأحد   27     09 مايو، 2021       03:33 ص    05:07 ص    11:52 ص    03:28 م      06:37 م        08:07 م

الأثنين  28     10 مايو، 2021       03:32 ص    05:06 ص    11:52 ص    03:28 م      06:38 م        08:08 م

الثلاثاء 29     11 مايو، 2021       03:31 ص    05:06 ص    11:52 ص    03:28 م      06:38 م        08:08 م

الأربعاء 30     12 مايو، 2021       03:30 ص    05:05 ص    11:52 ص    03:28 م      06:39 م        08:09 م

امساكية شهر رمضان 2021 في الاحمدي

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امساكية شهر رمضان 2021 في السالمية

السالمية.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في الفروانية

الفروانية.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في الفحيحيل

الفحيحيل.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في مبارك الكبير

مبارك الكبير.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في حولي

حولي.JPG
 

امساكية شهر رمضان 2021 في الجهراء

الجهراء.JPG
 

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