امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت للتعرف على اوقات الصلوات

امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت ، حيث قمنا بإرفاق هذه المقالة حول اوقات الصلاة في رمضان في الكويت والتي تبدأ من السحور إلى صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح ، وتزداد عمليات البحث عن الامساكية قبيل بدء أول ايام الشهر الفضيل ، وللتعرف على اوقات الصلوات الخمس تابع معنا .

امساكية شهر رمضان 2021 في مدينة الكويت :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:03 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:54 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:55 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:47 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:41 ص 05:12 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:39 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:07 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:09 م

امساكية شهر رمضان 2021 في الاحمدي





امساكية شهر رمضان 2021 في السالمية





امساكية شهر رمضان 2021 في الفروانية





امساكية شهر رمضان 2021 في الفحيحيل





امساكية شهر رمضان 2021 في مبارك الكبير





امساكية شهر رمضان 2021 في حولي





امساكية شهر رمضان 2021 في الجهراء



