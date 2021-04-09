أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021 ، في أسواق فلسطين، وفقًا للشيقل "الإسرائيلي" والدولار الامريكي، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021 :





وشهد سعر الذهب في فلسطين أمس الخميس 8/4/2021 استقراراً ، وخاصة في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل .

ويعتبر سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل امس الخميس 8/4/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 184.06 شيكل $55.89

سعر الذهب عيار 22 168.72 شيكل $51.24

اسعار الذهب عيار 21 161.05 شيكل $48.91

اسعار الذهب عيار 18 138.04 شيكل $41.92

سعر الذهب عيار 14 107.37 شيكل $32.60

سعر الذهب عيار 12 92.03 شيكل $27.95

اسعار أوقية الذهب 5,724 شيكل $1,738

اسعار جنيه الذهب 1,288 شيكل $391.27

اسعار كيلو الذهب 184,056 شيكل $55,894

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00

6 إبريل 184.78 161.68 138.58 107.79 92.39

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

2 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

1 إبريل 185.51 162.33 139.14 108.22 92.76

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63

30 مارس 180.75 158.16 135.56 105.44 90.37

29 مارس 183.37 160.45 137.53 106.97 91.68..عرض المزيد