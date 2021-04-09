التنمية بغزة تعلن الشروط المتوفرة لاستلام المنحة القطرية

أعلنت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بغزة، عن الشروط والمعايير لتوزيع الـ 100 دولار على الاسر المتعففة في قطاع غزة، من المنحة القطرية الجديدة عن شهر ابريل الحالي.

واوضحت الوزارة، أن المستفيدين من هذه المنحة، هم استلم أقل من 18 مرة، ومن استلم ذات العدد ولديه 4 أفراد فما فوق.

وأكدت أن الوزارة لم تضف أسماء جدد ضمن هذه الدفعة، كما لا يوجد أسماء لمستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأعلن أمس، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، عن بدء توزيع أموال المنحة القطرية يوم الاحد المقبل الموافق 11-4-2021.



