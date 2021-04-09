"طقس فلسطين".. انخفاض ملموس على درجات الحرارة

أفاد موقع "طقس فلسطين، اليوم الجمعة، أن انخفاض ملموس سيطرأ على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وأوضح الموقع، أن أجواء مائلة للبرودة تسود نهاراً بوجه عام مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء وفرصة محدودة لزخات محلية هنا وهناك، وفي ساعات الليل ستسود أجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً خصوصاً في الجبال.

وغدًا السبت، سيطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بشكل حاد يتجاوز 10-11 درجة.

فيما ستسود أجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال وسماء غائمة جزئياً الى غائمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد بمشيئة الله.

وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة، وفق الموقع.

والاثنين المقبل، سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهاراً مع طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً.