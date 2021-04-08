سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 9 أبريل 2021

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 ، ولقد زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات السوق غير الرسمية ، وفي هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه لتعاملات اليوم .

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 :

وفي التعاملات المبكرة لهذه السوق سجل سعر الدولار 384 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية، وفي بنك السودان المركزي استقر بلغ متوسط سعر الدولار عند 380.78 جنيه للشراء و382.68 جنيه للبيع.

وفي الفترة الأخيرة، قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود ، رغم الاستقرار النسبي لسعر الدولار الامريكي أمام الجنيه السوداني ، فيما خاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بضرورة زيادة غير معلنة في أسعار "البنزين والجازولين" بمحطات الوقود.

وتم تغيير سعر لتر البنزين ليصبح 150 جنيها، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى 125 جنيها ، حسبما ما ورد على لسان مدير عام الشؤون المالية محمد سليمان آدم .

ودعا المدير آدم، أصحاب المحطات بجرد الوقود بالمستودعات لتنفيذ الأسعار الجديدة .

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 9 – 4 – 2021 :

ولقد استقر سعر اليورو سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي عند 446.179 جنيه للشراء و448.40 جنيه للبيع، فيما بقي سعر الجنيه الإسترليني ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 524.06 جنيه للشراء و526.68 جنيه للبيع.

اما عن سعر الريال السعودي فقد سجل صرفه في البنك المركزي 101.59 جنيه للشراء و102.10 جنيه للبيع.، في حين جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند مستوى 103.70 جنيه للشراء و104.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك السودان المركزي جاء سعر صرفه مقابل الجنيه السوادين نحو 1257.87 جنيه للشراء و1264.16 جنيه للبيع.

ويحرص فريق فلسطين اليوم على اعداد هذه المقالات بشأن سعر صرف الدولار في السودان ليتمكن المواطنين السودانيين من معرف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية ما هو موضح في الأعلى .