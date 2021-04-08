أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 9 – 4- 2021 ، وفي هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم فإنها تحتوي على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

وتشمل المقالة التي لاقت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 9 – 4- 2021 ، أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في المملكة العربية السعودية، وأيضًا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا بين المواطنين لأنها تحتوي على معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية وان اسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية.

علمًا أن أسعار الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي فيما يعتبر الملاذ الامن للكثيرين خاصة المستثمرين ، وفي هذه الأوقات يشهد هدوء عالمي لأسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 9 – 4- 2021 :

وبحسب مواقع إخبارية محلية سعودية ، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار)، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما عن جرام الذهب من عيار 18 فقد سجل اليوم الاحد ، 156.34 ريال (41.69 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

الأوقية (الأونصة) في السعودية ، فقد سجلت 6487.50 ريال (1730 دولارا).

يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفع السعر الفوري للذهب خلال تعاملات، بمقدار 0.9% إلى 1730.59 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت معظم الأسواق مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة.

كبير استراتيجي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو ، يليب سترايبل ، فقد توقع أن يرتفع الذهب إلى 1740 دولارا؛ حتى تستأنف العوائد صعودها ليعاود المعدن انخفاضه .

وفي هذه المقالة التي بعنوان أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 9 – 4- 2021 ، نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم ..