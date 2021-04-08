رفض الاحتلال التعاون مع الجنائية الدولية اعتراف بارتكابه جرائم حرب

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بشدة قرار "إسرائيل" الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأعتبر المرصد أن قرار الاحتلال الإسرائيلي ناجم عن إدراك السلطات الاحتلال باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يفسر محاولاتها عدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وبدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو اليوم الخميس زاعماً: "إن "إسرائيل" تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها".

وكان قد ترأس نتنياهو اليوم جلسة مشاورات لبلورة موقف الاحتلال الاسرائيلي النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية.

يشار انه أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو يقضي بأن "إسرائيل" مشتبهة باقترافها جرائم حرب.

كما طالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة.