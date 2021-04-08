رابط الفحص 100 دولار من المنحة القطرية الجديد شهر 4-2021

رابط الفحص الخاص بصرف المنحة القطرية الجديدة لتوزيع 100 دولار على الاسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر 4 – 2021 ، حيث أعلنت اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف أموال المنحة القطرية مساء اليوم الخميس 8 ابريل 2021 ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على صرف المساعدات المالية تابع معنا حتى النهاية .

ويترقب الآلاف من الأسر الفقيرة إصدار الجهات المعنية رابط الفحص لصرف المنحة القطرية عن شهر ابريل 2021 ، والتي تأتي في إطار مساعدات قطر لأهالي سكان غزة والتي تتزامن مع أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة منذ سنوات اضافت جائحة كورونا من المعاناة المواطنين في غنى عنها .

موعد صرف المنحة القطرية الجديد :

السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية ، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد المقبل الموافق 11/04/2021م.

وقال العمادي : إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 – 2021 :

ومن المتوقع ان تصدر وزارتا الاتصالات والمعلومات والشؤون الاجتماعية بغزة خلال الساعات المقبلة رابط صرف المنحة القطرية الجديد وحال تم نشره سنقوم بإرفاقه لكم هنا .. عرض المزيد