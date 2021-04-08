موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2021

مع بداية شهر أبريل 2021 زادت عمليات بحث المواطنين المستفيدين من مساعدات المنحة القطرية على الانترنت للبحث عن اسمائهم ضمن بالدفعة الجديدة ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم للتعرف موعد صرف المنحة القطرية.

ونحرص مع بداية كل شهر نشر موعد صرف هذه المساعدات، كي تتمكن الأسر المستورة من معرفة اسمائهم مدرجة ام لا، حيث يبلغ عددهم نحو 100 الف مستفيد .

وتأتي مساعدات المنحة القطرية المقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي ، في إطار مساعدة الاسر الفقيرة التي غلب عليها واقع الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007 ، الذي تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية بالقطاع .

موعد صرف المنحة القطرية:

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مساء اليوم الخميس، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية، المنحة القطرية، موعد صرف المنحة القطرية،