التعذيب والعزل الإنفرادي منع الاسير المحرر "منصور الشحاتيت" من التعرف على والدته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:28 م
08 ابريل 2021
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار:" ان قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير الشحاتيت (35 عاما) من سجن النقب الصحراوي، ووصل إلى حاجز الظاهرية العسكري، وكان في استقباله عدد كبير من الأهالي والمواطنين".

وأضاف: "إن الشحاتيت تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه، في مشهد أبكي جميع من كان في استقباله".

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