طريقة عمل القطايف في رمضان بسهولة

نقدم لكم اليوم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة عمل القطايف بمكونات سهلة بمناسبة قدوم شهر رمضان، وتعد القطايف من انواع الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس في العالم العربي، لذلك يكثر البحث على محرك البحث جوجل عن مقادير القطايف ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل القطايف اللذيذة بسهولة.

طريقة عمل القطايف بمكونات بسيطة

يوجد العديد من الطرق لعمل القطايف، نذكر هنا أولاً طريقة عمل عجينة القطايف حيث أن هناك عدة طرق لتحضير العجينة، أما إذا كانت ربة البيت تحتاج إلى سرعة تحضيرها فيمكن شراء أقراص القطايف وحشوها فقط.

طريقة عمل القطايف

طريقة عمل القطايف بالقشطة في المنزل

مكونات القطايف بالقشطة

أولًا المكونات

أقراص القطايف الطازجة، ويجب أن تكون درجة حرارتها هي نفس درجة حرارة الغرفة

مكونات القطر

مكونات القشطة

نصف لتر حليب سائل منزوع الدسم

طريقة التحضير:

يتم تحضير القشطة من خلال تسخين الحليب على النار الهادئة، ويتم إضافة قليل من الفانيليا والسكر وماء الزهر إليها

وعند الغليان يتم إضافة كوب من النشا بالتدريج، والذي يكون قد تم تذويبه في قليل من الماء

ويتم التحريك باستمرار حتى تتماسك المكونات وتصبح ذو قوام كثيف ثم نطفئ النار عليها

يتم حشو كمية ملعقة كبيرة من القشطة الباردة داخل كل قرص من أقراص القطايف ونغلقها بشكل جيد

يتم تحمير أقراص القطايف أو يتم تقديمها دون تحمير مع القليل من الشربات

يتم تحضير القطر من خلال خلط المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض على النار، والتحريك وتركه ليبرد بعد أن يصل إلى درجة الغليان

طريقة عمل القطايف

طريقة عمل القطايف بالجوز

هناك كثير من الأشخاص يفضلون عمل القطايف بالجوز وهذا من خلال الطريقة التالية:

المكونات

3 كوب من الجوز المكسر لقطع صغيرة وناعمة

القليل من السكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يتم خلط السكر مع الجوز مع القرفة في وعاء عميق، وتترك المكونات بشكل جيد

يتم توزيع الحشوة على أقراص القطايف وإغلاقها بشكل جيد

يتم صف أقراص القطايف التي تم حشوها في صينية ودهن سطحها بزيت الزيتون أو الزبدة

يتم إدخال القطايف إلى الفرن حتى تنضج الأقراص تمامًا

يتم إخراج أقراص القطايف من الفرن ويسكب القطر البارد عليها

هكذا وصلنا إلى ختام مقالتنا عن عمل القطايف في رمضان بالبيت نرجو ان تنال اعجابكم.

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