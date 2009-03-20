النضال الشعبي يدعو لمسيرات سلمية للضغط على المتحاورين لانجاح الحوار

فلسطين اليوم-غزة

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته على اختلاف انتماءاتهم لاستقبال وفود الفصائل المتحاورين بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، بمسيرات سلمية احتجاجية بهدف الضغط على جميع الأطراف لتغليب مصلحة الشعب العليا على المصالح الحزبية.

وقال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتير لجنة الثقافة والإعلام المركزي :" ان الوفود الفلسطينية سوف تغاد القاهرة صباحا اليوم، دون التوصل لأي اتفاق حول القضايا الخلافية العالقة، مشيرا إلى ان اللجنة العليا قد علقت أعمالها وستغادر القاهرة، وان الأمور لم تنضج بعد للتوصل لأي اتفاق يذكر، وسيحدد لاحقا موعدا لاستكمال الحوار".

وأضاف أبو غوش ان الخلاف مازال قائما حول برنامج الحكومة السياسي، والتمثيل النسبي بالانتخابات، وعلى صيغة القيادة للمرحلة الانتقالية.

وأوضح أبو غوش ان جلسات الحوار قد رفعت في حين ان الوفود ستغادر القاهرة، محذرا من مغبة عدم التوصل لأي اتفاق وخصوصا حول القضايا الرئيسة ذات الخلاف.