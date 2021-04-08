الصحة بغزة: قد نلجأ لإغلاقات أوسع إذا استمر انتشار الوباء بهذا الشكل

قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس :" أنها قد تضطر إلى فرض إغلاقات أوسع، في حال استمر انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة بهذا الشكل".

بدوره قال مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية: "الحالة الوبائية في قطاع غزة، تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من مرحلة الخطر".

وأضاف أبوسلمية: "وزارة الصحة على أهبة الاستعدادات للتعامل مع مختلف الحالات، وهناك أكثر من 600 مريض يزورون مراكز الفرز التنفسي؛ جراء الانفتاح الكبير والطفرات وعدم التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية".

وأكد قائلاً: "كل الخيارات مطروحة وفي حال أصبح العبء كبير على المنظومة الصحية، وأصبح هناك خطر عليها، وسنذهب إلى إغلاقات وإجراءات أكبر وأوسع".

وأوضح ابو سلمية أن التطعيمات في غزة آمنة ولا خوف منها أبداً، مؤكداً ان الطواقم الصحية متماسكة وتقدم الرعاية الطبية لجميع المرضى، حيث جرى افتتاح أسرة إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من المصابين.

ولفت قائلاً: "ما يهدم المنظومة الصحية في العالم ككل هو قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة، واليوم وصلنا إلى 243 حالة، بعدما كنا نتحدث عن 180 قبل أسبوع".