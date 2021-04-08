ننشر لكم في موقع فلسطين اليوم رابط تنزيل القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2021 لما يمثله القرآن الكريم من أهمية كبيرة جدًا في هذا الشهر الفضيل للمسلمين.

ويحرص المسلمون في شهر رمضان على تلاوة القرآن الكريم لأنه شهر القرآن يداد فيه الاجر والثواب لذلك يبحث الكثيرون عن تنزيل برنامج القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2021.

ويمكن تنزيل البرنامج للهواتف والتابليت من خلال التطبيق على الهواتف الذكية وهو سهل التعامل معه، بالإضافة إلى احتوائه على جميع سور المصحف الشريف دون الحاجة لفتح الانترنت، كما أن التطبيق مزود بخدمة تفسير آيات القران الكريم، واختيار الشيخ الذي يرغب المسلم بالاستماع إليه.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير كافة التطبيقات الإسلامية في شهر رمضان 2021 ، كما هو الحال هنا مع تطبيق القرآن الكريم .

تنزيل برنامج القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2021

ويعتبر القرآن الكريم من أجل العبادات في شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الأجور تتضاعف في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو ما يدفع المسلمين للبحث عن تطبيقات القران الكريم كاملاً.

ويتميز تطبيق القرآن الكريم، بسهولة تحميله وقراءة المصحف الشريف على شاشة الموبايل طوال فترة شهر رمضان، وغيره من الأشهر.

كما يسعى الكثيرون إلى ختام المصحف الشريف في شهر رمضان، للتقرب إلى الله عز وجل، لذا يلجؤوا إلى تطبيق القرآن الكريم الفريد، لكسب الطاعات (تطبيق القرآن الكريم )

تنزيل برنامج القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2021

ويتميز تطبيق القرآن الكريم بالآتي:

أولاً: سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة، ثانيًا: سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم، ثالثًا: سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ.، رابعًا: يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم، خامسًا: أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة. سادسًا: صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء، سابعًا: يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.

تحميل تطبيق القرآن الكريم للاندرويد في شهر رمضان 2021 – 1442- رابط مباشر اضغط هنا