امساكية رمضان 2021 في كندا إليك اوقات الصلوات الخمس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:18 م
08 ابريل 2021
امساكية رمضان 2021 في كندا إليك اوقات الصلوات الخمس
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تعرف على امساكية رمضان 2021 في كندا ، ونحرص نحن في فريق فلسطين اليوم على توفير امساكية رمضان وذلك للتعرف على أوقات الصلاة منها السحور والافطار والتراويح ، ويعتبر رمضان من أفضل الأشهر حيث تغلق فيه أبواب النار وتفتح أبواب الجنان وفيه تضاعف الحسنات وتزداد الطاعات والعبادات ، ولمعرفة إمساكية رمضان 2021 في كندا تابع معنا .

امساكية رمضان 2021 في كندا :

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اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل, 2021    04:51 am  01:18 pm  05:02 pm  07:59 pm  09:29 pm

الأربعاء       2     14 أبريل, 2021    04:49 am  01:18 pm  05:02 pm  08:00 pm  09:30 pm

الخميس       3     15 أبريل, 2021    04:47 am  01:17 pm  05:03 pm  08:01 pm  09:31 pm

الجمعة 4     16 أبريل, 2021    04:44 am  01:17 pm  05:03 pm  08:03 pm  09:33 pm

السبت 5     17 أبريل, 2021    04:42 am  01:17 pm  05:04 pm  08:04 pm  09:34 pm

الأحد  6     18 أبريل, 2021    04:40 am  01:17 pm  05:04 pm  08:05 pm  09:35 pm

الاثنين 7     19 أبريل, 2021    04:38 am  01:17 pm  05:05 pm  08:06 pm  09:36 pm

الثلاثاء 8     20 أبريل, 2021    04:36 am  01:16 pm  05:05 pm  08:07 pm  09:37 pm

الأربعاء       9     21 أبريل, 2021    04:34 am  01:16 pm  05:05 pm  08:09 pm  09:39 pm

الخميس       10    22 أبريل, 2021    04:32 am  01:16 pm  05:06 pm  08:10 pm  09:40 pm

الجمعة 11    23 أبريل, 2021    04:29 am  01:16 pm  05:06 pm  08:11 pm  09:41 pm

السبت 12    24 أبريل, 2021    04:27 am  01:16 pm  05:07 pm  08:12 pm  09:42 pm

الأحد  13    25 أبريل, 2021    04:25 am  01:15 pm  05:07 pm  08:13 pm  09:43 pm

الاثنين 14    26 أبريل, 2021    04:23 am  01:15 pm  05:07 pm  08:14 pm  09:44 pm

الثلاثاء 15    27 أبريل, 2021    04:21 am  01:15 pm  05:08 pm  08:16 pm  09:46 pm

اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الأربعاء       16    28 أبريل, 2021    04:19 am  01:15 pm  05:08 pm  08:17 pm  09:47 pm

الخميس       17    29 أبريل, 2021    04:17 am  01:15 pm  05:09 pm  08:18 pm  09:48 pm

الجمعة 18    30 أبريل, 2021    04:15 am  01:15 pm  05:09 pm  08:19 pm  09:49 pm

السبت 19    01 مايو, 2021    04:12 am  01:15 pm  05:09 pm  08:20 pm  09:50 pm

الأحد  20    02 مايو, 2021    04:10 am  01:14 pm  05:10 pm  08:22 pm  09:52 pm

الاثنين 21    03 مايو, 2021    04:08 am  01:14 pm  05:10 pm  08:23 pm  09:53 pm

الثلاثاء 22    04 مايو, 2021    04:06 am  01:14 pm  05:11 pm  08:24 pm  09:54 pm

الأربعاء       23    05 مايو, 2021    04:04 am  01:14 pm  05:11 pm  08:25 pm  09:55 pm

الخميس       24    06 مايو, 2021    04:02 am  01:14 pm  05:11 pm  08:26 pm  09:56 pm

الجمعة 25    07 مايو, 2021    04:00 am  01:14 pm  05:12 pm  08:27 pm  09:57 pm

السبت 26    08 مايو, 2021    03:58 am  01:14 pm  05:12 pm  08:28 pm  09:58 pm

الأحد  27    09 مايو, 2021    03:56 am  01:14 pm  05:12 pm  08:30 pm  10:00 pm

الاثنين 28    10 مايو, 2021    03:54 am  01:14 pm  05:13 pm  08:31 pm  10:01 pm

الثلاثاء 29    11 مايو, 2021    03:52 am  01:14 pm  05:13 pm  08:32 pm  10:02 pm

الأربعاء       30    12 مايو, 2021    03:50 am  01:14 pm  05:13 pm  08:33 pm  10:03 pm

رمضان 2021 في كندا 

شهر رمضان المبارك.jpg

 

 

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