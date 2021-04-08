امساكية رمضان 2021 في كندا إليك اوقات الصلوات الخمس

تعرف على امساكية رمضان 2021 في كندا ، ونحرص نحن في فريق فلسطين اليوم على توفير امساكية رمضان وذلك للتعرف على أوقات الصلاة منها السحور والافطار والتراويح ، ويعتبر رمضان من أفضل الأشهر حيث تغلق فيه أبواب النار وتفتح أبواب الجنان وفيه تضاعف الحسنات وتزداد الطاعات والعبادات ، ولمعرفة إمساكية رمضان 2021 في كندا تابع معنا .

امساكية رمضان 2021 في كندا :







اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 04:51 am 01:18 pm 05:02 pm 07:59 pm 09:29 pm

الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 04:49 am 01:18 pm 05:02 pm 08:00 pm 09:30 pm

الخميس 3 15 أبريل, 2021 04:47 am 01:17 pm 05:03 pm 08:01 pm 09:31 pm

الجمعة 4 16 أبريل, 2021 04:44 am 01:17 pm 05:03 pm 08:03 pm 09:33 pm

السبت 5 17 أبريل, 2021 04:42 am 01:17 pm 05:04 pm 08:04 pm 09:34 pm

الأحد 6 18 أبريل, 2021 04:40 am 01:17 pm 05:04 pm 08:05 pm 09:35 pm

الاثنين 7 19 أبريل, 2021 04:38 am 01:17 pm 05:05 pm 08:06 pm 09:36 pm

الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 04:36 am 01:16 pm 05:05 pm 08:07 pm 09:37 pm

الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 04:34 am 01:16 pm 05:05 pm 08:09 pm 09:39 pm

الخميس 10 22 أبريل, 2021 04:32 am 01:16 pm 05:06 pm 08:10 pm 09:40 pm

الجمعة 11 23 أبريل, 2021 04:29 am 01:16 pm 05:06 pm 08:11 pm 09:41 pm

السبت 12 24 أبريل, 2021 04:27 am 01:16 pm 05:07 pm 08:12 pm 09:42 pm

الأحد 13 25 أبريل, 2021 04:25 am 01:15 pm 05:07 pm 08:13 pm 09:43 pm

الاثنين 14 26 أبريل, 2021 04:23 am 01:15 pm 05:07 pm 08:14 pm 09:44 pm

الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 04:21 am 01:15 pm 05:08 pm 08:16 pm 09:46 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 04:19 am 01:15 pm 05:08 pm 08:17 pm 09:47 pm

الخميس 17 29 أبريل, 2021 04:17 am 01:15 pm 05:09 pm 08:18 pm 09:48 pm

الجمعة 18 30 أبريل, 2021 04:15 am 01:15 pm 05:09 pm 08:19 pm 09:49 pm

السبت 19 01 مايو, 2021 04:12 am 01:15 pm 05:09 pm 08:20 pm 09:50 pm

الأحد 20 02 مايو, 2021 04:10 am 01:14 pm 05:10 pm 08:22 pm 09:52 pm

الاثنين 21 03 مايو, 2021 04:08 am 01:14 pm 05:10 pm 08:23 pm 09:53 pm

الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 04:06 am 01:14 pm 05:11 pm 08:24 pm 09:54 pm

الأربعاء 23 05 مايو, 2021 04:04 am 01:14 pm 05:11 pm 08:25 pm 09:55 pm

الخميس 24 06 مايو, 2021 04:02 am 01:14 pm 05:11 pm 08:26 pm 09:56 pm

الجمعة 25 07 مايو, 2021 04:00 am 01:14 pm 05:12 pm 08:27 pm 09:57 pm

السبت 26 08 مايو, 2021 03:58 am 01:14 pm 05:12 pm 08:28 pm 09:58 pm

الأحد 27 09 مايو, 2021 03:56 am 01:14 pm 05:12 pm 08:30 pm 10:00 pm

الاثنين 28 10 مايو, 2021 03:54 am 01:14 pm 05:13 pm 08:31 pm 10:01 pm

الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 03:52 am 01:14 pm 05:13 pm 08:32 pm 10:02 pm

الأربعاء 30 12 مايو, 2021 03:50 am 01:14 pm 05:13 pm 08:33 pm 10:03 pm