يترقب الآلاف من الأسر المتعففة نشر رابط صرف المنحة القطرية شهر 4 2021 وذلك بعد التوقعات الإسرائيلية بوصول اموال المنحة القطرية مساء اليوم الخميس 8-4-2021.

يُشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تواصل صرف منحة الـ 100 دولار على الأسر المتعففة في القطاع ضمن الجهود التي تبدلها دولة قطر في تقديم المساعدات والتسهيلات لأهالي القطاع للخروج من وحل الفقر التي ارتفع في السنوات الاخير جراء الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007.

ومنذُ أن وزرعت اللجنة القطرية مساعدتها المالية عام 2018 على المستفيدين من المنحة القطرية ، وتحرص فلسطين اليوم على توفير مقالات تتعلق بـ رابط الصرف الخاص بالمنحة القطرية ، كما هو الحال هنا مع ( رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر أبريل 2021 ).

موعد صرف المنحة القطرية شهر 4 -2021

ومن المقرر ان تعلن اللجنة القطرية عبر موقعها الالكتروني الرسمي موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4- 2021 ، مع بداية شهر أبريل ، علمًا أن اللجنة تصرف مساعدات 100 دولار مع بداية كل شهر منذ عام 2018 .

وحتى صدور هذه المقالة لم تعلن اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية ، وفي حال حددت موعد الصرف سنقوم بإرفاقه لكم هنا

وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وفي هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.