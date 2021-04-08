امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا واشنطن ونيويورك وفرانسسكو ولوس انجلوس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:06 م
08 ابريل 2021
امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا واشنطن ونيويورك وفرانسسكو
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امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا أو الولايات المتحدة الامريكية ، ولقد ارفقنا لكم أوقات الصلوات الخمس في جميع أيام شهر رمضان حسب التوقيت المحلي داخل الولايات المتحدة ، وفي هذا الشهر الفضيل تزاد فرص التقرب من الله عزوجل من خلال الطاعات والعبادات ، ولمعرفة الامساكية تابع معنا حتى النهاية .

فريق فلسطين اليوم حرص على توفير امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا ، كما هو الحال مع امساكية شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية .

 امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا :

اليوم   رمضان       ميلادي فجر  ظهر   عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل, 2021    04:22 am  12:45 pm  04:28 pm  07:24 pm  08:54 pm

الأربعاء       2     14 أبريل, 2021    04:20 am  12:44 pm  04:29 pm  07:25 pm       08:55 pm

الخميس       3     15 أبريل, 2021    04:18 am  12:44 pm  04:29 pm  07:26 pm       08:56 pm

الجمعة 4     16 أبريل, 2021    04:16 am  12:44 pm  04:29 pm  07:27 pm  08:57 pm

السبت 5     17 أبريل, 2021    04:14 am  12:44 pm  04:30 pm  07:28 pm  08:58 pm

الأحد  6     18 أبريل, 2021    04:12 am  12:43 pm  04:30 pm  07:30 pm  09:00 pm

الاثنين 7     19 أبريل, 2021    04:10 am  12:43 pm  04:30 pm  07:31 pm  09:01 pm

الثلاثاء 8     20 أبريل, 2021    04:08 am  12:43 pm  04:31 pm  07:32 pm  09:02 pm

الأربعاء       9     21 أبريل, 2021    04:06 am  12:43 pm  04:31 pm  07:33 pm       09:03 pm

الخميس       10    22 أبريل, 2021    04:04 am  12:43 pm  04:32 pm  07:34 pm       09:04 pm

الجمعة 11    23 أبريل, 2021    04:02 am  12:42 pm  04:32 pm  07:35 pm  09:05 pm

 

السبت 12    24 أبريل, 2021    04:00 am  12:42 pm  04:32 pm  07:36 pm  09:06 pm

الأحد  13    25 أبريل, 2021    03:58 am  12:42 pm  04:33 pm  07:37 pm  09:07 pm

الاثنين 14    26 أبريل, 2021    03:56 am  12:42 pm  04:33 pm  07:39 pm  09:09 pm

الثلاثاء 15    27 أبريل, 2021    03:54 am  12:42 pm  04:33 pm  07:40 pm  09:10 pm

اليوم   رمضان       ميلادي فجر   ظهر   عصر مغرب عشاء

الأربعاء       16    28 أبريل, 2021    03:52 am  12:42 pm  04:34 pm  07:41 pm       09:11 pm

الخميس       17    29 أبريل, 2021    03:50 am  12:42 pm  04:34 pm  07:42 pm       09:12 pm

الجمعة 18    30 أبريل, 2021    03:48 am  12:41 pm  04:34 pm  07:43 pm  09:13 pm

 

السبت 19    01 مايو, 2021     03:46 am  12:41 pm  04:35 pm  07:44 pm  09:14 pm

الأحد  20    02 مايو, 2021     03:44 am  12:41 pm  04:35 pm  07:45 pm  09:15 pm

الاثنين 21    03 مايو, 2021     03:42 am  12:41 pm  04:35 pm  07:46 pm  09:16 pm

الثلاثاء 22    04 مايو, 2021     03:40 am  12:41 pm  04:36 pm  07:47 pm  09:17 pm

الأربعاء       23    05 مايو, 2021     03:38 am  12:41 pm  04:36 pm  07:49 pm       09:19 pm

الخميس       24    06 مايو, 2021     03:36 am  12:41 pm  04:36 pm  07:50 pm       09:20 pm

الجمعة 25    07 مايو, 2021     03:34 am  12:41 pm  04:37 pm  07:51 pm  09:21 pm

السبت 26    08 مايو, 2021     03:33 am  12:41 pm  04:37 pm  07:52 pm  09:22 pm

الأحد  27    09 مايو, 2021     03:31 am  12:41 pm  04:37 pm  07:53 pm  09:23 pm

الاثنين 28    10 مايو, 2021     03:29 am  12:41 pm  04:38 pm  07:54 pm  09:24 pm

الثلاثاء 29    11 مايو, 2021     03:27 am  12:41 pm  04:38 pm  07:55 pm  09:25 pm

الأربعاء       30    12 مايو, 2021     03:25 am  12:41 pm  04:38 pm  07:56 pm       09:26 pm

امساكية شهر رمضان 2021 في واشنطن :

واشنطن.PNG
امساكية  شهر في رمضان 2021 في نيويورك :

نيويورك.PNG
امساكية شهر في رمضان 2021 في مينيابوليس :مينامي.PNG
امساكية رمضان 2021  في لوس انجلوس :

لوس اجلونس.PNG

امساكية شهر رمضان 2021 في شيكاغو :

شيكاغو.PNG
امساكية شهر رمضان 2021 في فرانسسكو :

فرانسسكو.PNG
امساكية شهر رمضان 2021 في دالاس :

دالاس.PNG
امساكية شهر رمضان 2021 في بوسطن :

بوسطن.PNG
 

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