امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا واشنطن ونيويورك وفرانسسكو ولوس انجلوس

امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا أو الولايات المتحدة الامريكية ، ولقد ارفقنا لكم أوقات الصلوات الخمس في جميع أيام شهر رمضان حسب التوقيت المحلي داخل الولايات المتحدة ، وفي هذا الشهر الفضيل تزاد فرص التقرب من الله عزوجل من خلال الطاعات والعبادات ، ولمعرفة الامساكية تابع معنا حتى النهاية .

فريق فلسطين اليوم حرص على توفير امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا ، كما هو الحال مع امساكية شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية .

امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 04:22 am 12:45 pm 04:28 pm 07:24 pm 08:54 pm

الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 04:20 am 12:44 pm 04:29 pm 07:25 pm 08:55 pm

الخميس 3 15 أبريل, 2021 04:18 am 12:44 pm 04:29 pm 07:26 pm 08:56 pm

الجمعة 4 16 أبريل, 2021 04:16 am 12:44 pm 04:29 pm 07:27 pm 08:57 pm

السبت 5 17 أبريل, 2021 04:14 am 12:44 pm 04:30 pm 07:28 pm 08:58 pm

الأحد 6 18 أبريل, 2021 04:12 am 12:43 pm 04:30 pm 07:30 pm 09:00 pm

الاثنين 7 19 أبريل, 2021 04:10 am 12:43 pm 04:30 pm 07:31 pm 09:01 pm

الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 04:08 am 12:43 pm 04:31 pm 07:32 pm 09:02 pm

الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 04:06 am 12:43 pm 04:31 pm 07:33 pm 09:03 pm

الخميس 10 22 أبريل, 2021 04:04 am 12:43 pm 04:32 pm 07:34 pm 09:04 pm

الجمعة 11 23 أبريل, 2021 04:02 am 12:42 pm 04:32 pm 07:35 pm 09:05 pm

السبت 12 24 أبريل, 2021 04:00 am 12:42 pm 04:32 pm 07:36 pm 09:06 pm

الأحد 13 25 أبريل, 2021 03:58 am 12:42 pm 04:33 pm 07:37 pm 09:07 pm

الاثنين 14 26 أبريل, 2021 03:56 am 12:42 pm 04:33 pm 07:39 pm 09:09 pm

الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 03:54 am 12:42 pm 04:33 pm 07:40 pm 09:10 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 03:52 am 12:42 pm 04:34 pm 07:41 pm 09:11 pm

الخميس 17 29 أبريل, 2021 03:50 am 12:42 pm 04:34 pm 07:42 pm 09:12 pm

الجمعة 18 30 أبريل, 2021 03:48 am 12:41 pm 04:34 pm 07:43 pm 09:13 pm

السبت 19 01 مايو, 2021 03:46 am 12:41 pm 04:35 pm 07:44 pm 09:14 pm

الأحد 20 02 مايو, 2021 03:44 am 12:41 pm 04:35 pm 07:45 pm 09:15 pm

الاثنين 21 03 مايو, 2021 03:42 am 12:41 pm 04:35 pm 07:46 pm 09:16 pm

الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 03:40 am 12:41 pm 04:36 pm 07:47 pm 09:17 pm

الأربعاء 23 05 مايو, 2021 03:38 am 12:41 pm 04:36 pm 07:49 pm 09:19 pm

الخميس 24 06 مايو, 2021 03:36 am 12:41 pm 04:36 pm 07:50 pm 09:20 pm

الجمعة 25 07 مايو, 2021 03:34 am 12:41 pm 04:37 pm 07:51 pm 09:21 pm

السبت 26 08 مايو, 2021 03:33 am 12:41 pm 04:37 pm 07:52 pm 09:22 pm

الأحد 27 09 مايو, 2021 03:31 am 12:41 pm 04:37 pm 07:53 pm 09:23 pm

الاثنين 28 10 مايو, 2021 03:29 am 12:41 pm 04:38 pm 07:54 pm 09:24 pm

الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 03:27 am 12:41 pm 04:38 pm 07:55 pm 09:25 pm

الأربعاء 30 12 مايو, 2021 03:25 am 12:41 pm 04:38 pm 07:56 pm 09:26 pm

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