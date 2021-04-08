امساكية شهر رمضان 2021 في السويد لجميع اوقات الصلوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:41 م
08 ابريل 2021
امساكية شهر رمضان 2021 في السويد لجميع اوقات الصلوات
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امساكية شهر رمضان 2021 في السويد ، حيث يبحث المسلمون في الدولة بالسويد عن أوقات الصلوات الخمس الخاصة بصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إضافة إلى السحور والافطار وصلاة التراويح وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم لقد ارفقنا لكم الامساكية تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة حول إمساكية شهر رمضان 2021  في السويد رواجًا واسعًا للتعرف على أوقات الصلوات ، كما حرصنا على توفير الامساكيات في رمضان في جميع الدول العربية والإسلامية هنا .

امساكية شهر رمضان 2021 في السويد :

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اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل, 2021    03:35 am  01:08 pm  04:55 pm  08:10 pm  09:40 pm

الأربعاء       2     14 أبريل, 2021    03:31 am  01:08 pm  04:56 pm  08:12 pm  09:42 pm

الخميس       3     15 أبريل, 2021    03:26 am  01:08 pm  04:57 pm  08:14 pm  09:44 pm

الجمعة 4     16 أبريل, 2021    03:22 am  01:08 pm  04:58 pm  08:16 pm  09:46 pm

السبت 5     17 أبريل, 2021    03:18 am  01:08 pm  04:59 pm  08:18 pm  09:48 pm

الأحد  6     18 أبريل, 2021    03:13 am  01:07 pm  05:00 pm  08:20 pm  09:50 pm

الاثنين 7     19 أبريل, 2021    03:09 am  01:07 pm  05:01 pm  08:22 pm  09:52 pm

الثلاثاء 8     20 أبريل, 2021    03:04 am  01:07 pm  05:02 pm  08:24 pm  09:54 pm

الأربعاء       9     21 أبريل, 2021    02:59 am  01:07 pm  05:03 pm  08:26 pm  09:56 pm

الخميس       10    22 أبريل, 2021    02:54 am  01:06 pm  05:04 pm  08:28 pm  09:58 pm

الجمعة 11    23 أبريل, 2021    02:49 am  01:06 pm  05:05 pm  08:30 pm  10:00 pm

السبت 12    24 أبريل, 2021    02:43 am  01:06 pm  05:06 pm  08:32 pm  10:02 pm

الأحد  13    25 أبريل, 2021    02:38 am  01:06 pm  05:07 pm  08:34 pm  10:04 pm

الاثنين 14    26 أبريل, 2021    02:32 am  01:06 pm  05:07 pm  08:36 pm  10:06 pm

الثلاثاء 15    27 أبريل, 2021    02:26 am  01:06 pm  05:08 pm  08:38 pm  10:08 pm

اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الأربعاء       16    28 أبريل, 2021    02:19 am  01:05 pm  05:09 pm  08:40 pm  10:10 pm

الخميس       17    29 أبريل, 2021    02:12 am  01:05 pm  05:10 pm  08:42 pm  10:12 pm

الجمعة 18    30 أبريل, 2021    02:04 am  01:05 pm  05:11 pm  08:44 pm  10:14 pm

السبت 19    01 مايو, 2021    01:54 am  01:05 pm  05:12 pm  08:46 pm  10:16 pm

الأحد  20    02 مايو, 2021    01:43 am  01:05 pm  05:13 pm  08:48 pm  10:18 pm

الاثنين 21    03 مايو, 2021    01:28 am  01:05 pm  05:13 pm  08:50 pm  10:20 pm

الثلاثاء 22    04 مايو, 2021    01:05 am  01:05 pm  05:14 pm  08:52 pm  10:22 pm

الأربعاء       23    05 مايو, 2021    01:05 am  01:05 pm  05:15 pm  08:54 pm  10:24 pm

الخميس       24    06 مايو, 2021    01:05 am  01:05 pm  05:16 pm  08:56 pm  10:26 pm

الجمعة 25    07 مايو, 2021    01:05 am  01:05 pm  05:17 pm  08:58 pm  10:28 pm

السبت 26    08 مايو, 2021    01:05 am  01:04 pm  05:17 pm  09:00 pm  10:30 pm

الأحد  27    09 مايو, 2021    01:05 am  01:04 pm  05:18 pm  09:01 pm  10:31 pm

الاثنين 28    10 مايو, 2021    01:05 am  01:04 pm  05:19 pm  09:03 pm  10:33 pm

الثلاثاء 29    11 مايو, 2021    01:05 am  01:04 pm  05:20 pm  09:05 pm  10:35 pm

الأربعاء       30    12 مايو, 2021    01:05 am  01:04 pm  05:21 pm  09:07 pm  10:37 pm

 

    

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