امساكية شهر رمضان 2021 في السويد لجميع اوقات الصلوات

امساكية شهر رمضان 2021 في السويد ، حيث يبحث المسلمون في الدولة بالسويد عن أوقات الصلوات الخمس الخاصة بصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إضافة إلى السحور والافطار وصلاة التراويح وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم لقد ارفقنا لكم الامساكية تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة حول إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد رواجًا واسعًا للتعرف على أوقات الصلوات ، كما حرصنا على توفير الامساكيات في رمضان في جميع الدول العربية والإسلامية هنا .

امساكية شهر رمضان 2021 في السويد :







اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 03:35 am 01:08 pm 04:55 pm 08:10 pm 09:40 pm

الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 03:31 am 01:08 pm 04:56 pm 08:12 pm 09:42 pm

الخميس 3 15 أبريل, 2021 03:26 am 01:08 pm 04:57 pm 08:14 pm 09:44 pm

الجمعة 4 16 أبريل, 2021 03:22 am 01:08 pm 04:58 pm 08:16 pm 09:46 pm

السبت 5 17 أبريل, 2021 03:18 am 01:08 pm 04:59 pm 08:18 pm 09:48 pm

الأحد 6 18 أبريل, 2021 03:13 am 01:07 pm 05:00 pm 08:20 pm 09:50 pm

الاثنين 7 19 أبريل, 2021 03:09 am 01:07 pm 05:01 pm 08:22 pm 09:52 pm

الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 03:04 am 01:07 pm 05:02 pm 08:24 pm 09:54 pm

الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 02:59 am 01:07 pm 05:03 pm 08:26 pm 09:56 pm

الخميس 10 22 أبريل, 2021 02:54 am 01:06 pm 05:04 pm 08:28 pm 09:58 pm

الجمعة 11 23 أبريل, 2021 02:49 am 01:06 pm 05:05 pm 08:30 pm 10:00 pm

السبت 12 24 أبريل, 2021 02:43 am 01:06 pm 05:06 pm 08:32 pm 10:02 pm

الأحد 13 25 أبريل, 2021 02:38 am 01:06 pm 05:07 pm 08:34 pm 10:04 pm

الاثنين 14 26 أبريل, 2021 02:32 am 01:06 pm 05:07 pm 08:36 pm 10:06 pm

الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 02:26 am 01:06 pm 05:08 pm 08:38 pm 10:08 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 02:19 am 01:05 pm 05:09 pm 08:40 pm 10:10 pm

الخميس 17 29 أبريل, 2021 02:12 am 01:05 pm 05:10 pm 08:42 pm 10:12 pm

الجمعة 18 30 أبريل, 2021 02:04 am 01:05 pm 05:11 pm 08:44 pm 10:14 pm

السبت 19 01 مايو, 2021 01:54 am 01:05 pm 05:12 pm 08:46 pm 10:16 pm

الأحد 20 02 مايو, 2021 01:43 am 01:05 pm 05:13 pm 08:48 pm 10:18 pm

الاثنين 21 03 مايو, 2021 01:28 am 01:05 pm 05:13 pm 08:50 pm 10:20 pm

الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:14 pm 08:52 pm 10:22 pm

الأربعاء 23 05 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:15 pm 08:54 pm 10:24 pm

الخميس 24 06 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:16 pm 08:56 pm 10:26 pm

الجمعة 25 07 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:17 pm 08:58 pm 10:28 pm

السبت 26 08 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:17 pm 09:00 pm 10:30 pm

الأحد 27 09 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:18 pm 09:01 pm 10:31 pm

الاثنين 28 10 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:19 pm 09:03 pm 10:33 pm

الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:20 pm 09:05 pm 10:35 pm

الأربعاء 30 12 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:21 pm 09:07 pm 10:37 pm