انخفاض الليرة التركية اليوم الخميس بسبب ازمة تسبب بها الرئيس اردوغان

ذكرت وسائل اعلام تركية اليوم الخميس 8-4-2021 ان الليرة التركية تشهد انخفاضًا واضحًا أمام الدولار الأمريكي بسبب الأزمة التي تسبب بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد قراره عزل محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال.

ووصل سعر الليرة التركية اليوم الخميس إلى 8.1529 ليرة تركية لكل دولار أمريكي.

يُشار إلى أن الرئيس التركي عين شهاب كافجي أوغلو، والذي يتفق مع رأي إردوغان بأن الفائدة المرتفعة تسبب ارتفاع التضخم، وليس العكس.

الجدير لذكره بأن هذه السياسة غير معهودة في أوساط الاقتصاد العالمي، فالتضخم المرتفع يلزمه تشديد نقدي وليس تيسير، الا ان اردوغان أكد يوم أمس بأن تركيا سوف تخفض معدل الفائدة لأقل من 10%.

وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي باعت تركيا 11.7 طن من الذهب خلال شهر فبراير، مع تراجع قيمة الليرة التركية بقوة في ظل أزمتها الاقتصادية المستمرة.

بينما عادت البنوك المركزية لشراء الذهب هذا العام، كانت تركيا الوحيدة المقدمة على البيع.

يقول كريشان جوبال: "عادت البنوك المركزية لوضع الشراء الصافي خلال شهر فبراير، لذا استطاعت المشتريات القوية من: الهند، وأوزباكستان، وكازاخستان، وكولومبيا، أن تعادل المبيعات التركية."

تراجع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس، حيث تم تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين بعد أن أشار محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس - بشكل غير مفاجئ - إلى استمرار السياسة النقدية المتساهلة.