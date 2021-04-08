اعلام الاحتلال يتوقع موعد دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:13 م
08 ابريل 2021
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اعلام الاحتلال يتوقع موعد دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة

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