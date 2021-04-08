خطيب الأقصى: بائع الارض للعدو مارق عن الدين وتارك للجماعة ودمه مهدور

جدد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء 8-4-2021 فتوى شرعية بخصوص بيع العقارات والبيوت في القدس المحتلة للمستوطنين والسماسرة اليهود.

وقال الشيخ صبري: "إن بائع الأرض للجماعات اليهودية أو السماسرة هو مارق عن الدين تارك للجماعة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن دمه يكون هدرا، ويجب مقاطعته لقول رسولنا الأكرم محمد –صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمارق عن الدين التارك للجماعة" اخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

يذكر أن الفتوى أصدرها مجلس الإفتاء الفلسطيني وقام بتجديدها عقب تسريب بيوت وممتلكات عربية وإسلامية في القدس المحتلة من قبل بعض ضعاف النفوس.