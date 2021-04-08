"كورونا فلسطين".. تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بالفيرس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إليك التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة الخميس 08/04/2021

ملاحظة: لا معطيات جديدة حول مدينة القدس

الإصابات الجديدة

-الضفة الغربية: 952

-قطاع غزة: 1932

حالات التعافي الجديدة

-الضفة الغربية: 1344

-قطاع غزة: 554

حالات الوفاة الجديدة

-الضفة الغربية: 20

-قطاع غزة: 8

المرضى في العناية المكثفة: 201

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 61

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 588

عدد الفحوصات: 10054

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

- الضفة الغربية: 100487

- قطاع غزة: 30907

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 33، طوباس 58، جنين 179، طولكرم 74، نابلس 201، الخليل 221، رام الله والبيرة 119، سلفيت 24، بيت لحم 32، ضواحي القدس 8، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1932".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 44، طوباس 41، جنين 237، طولكرم 111، نابلس 446، الخليل 186، رام الله والبيرة 150، سلفيت 15، بيت لحم 78، ضواحي القدس 20، أريحا والأغوار 16"، قطاع غزة 554".

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " قلقيلية 2، جنين 1، طولكرم 1، نابلس 7، الخليل 6، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 588 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح.