د. عليان: الجهاد والمقاومة هي الطريق لاستعادة الوطن وعودة اللاجئين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان أن الجهاد والمقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة الوطن المقدس وعودة اللاجئين الى ديارهم.

وشدد د. عليان في رسالة وجهها إلى أبناء شعبنا في ذكرى معركة جنين البطولية: "إن اعادة بناء البيت الفلسطيني لا يمر الا من خلال المقاومة ومواجهة العدو الصهيوني وما دون ذلك مضيعة للوقت والجهد".

وقال: "جنين بشهدائها وكل أبنائها الجرحى والاسرى بشبابها وعجائزها رفعت ذكر فلسطين والجهاد فرفع الله ذكر مخيم جنين بطولات وشهداء تتغنى بها الامة الى يوم الدين طوالبة وابو الهيجا وشيخ المخيم رياض بدير وابو جندل والزبيدي وكافة الشهداء الثلاثة وخمسون قمرا اضائوا سماء الامة العربية والإسلامية، والاسرى الذين لازالوا يواجهون خلف القضبان على مدار اللحظة يتقدمهم ثابت مداوي والصفوري وغيرهم العشرات

وأضاف: "كان المخيم يصنع على عين الله ليقوم بأقدس مهمة وهي الحفاظ على حالة الجهاد في سبيل الله ومن اجل مواجهة هذا السيف الصهيوني الآثم والشرير، وليؤكدوا على معادلات الصراع مع هذا العدو".

وتابع قوله: "سنستحضر شهداءنا في جنين وهذا الاصطفاء الرباني المبارك لعلنا نتزود لهذه الرحلة في زمن ضاعت فيه القيم والحقوق والبصيرة وحتى الرجولة ونقسم ان نظل الاوفياء المخلصين لهذا المشروع وسنظل ننتظر وعد الله ولن نبدل "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

وامضى يقول: "ستظل جنين وشهداءنا يطرق اسماعنا وذاكرتنا وارواحنا ان هذا هو الطريق الأوحد للنهوض بين الأمم واستعادة النهر والبحر وفي حضرة جنين وشهدائها".

وأضاف: "العالم لا يعترف إلا بالقوي والشعوب الحرة هي التي لا تتوسل حقوقها بل تفرض معادلات النصر ونحن كفلسطينيين نمتلك من أوراق وأدوات القوة ما يؤهلنا لانتزاع حقوقنا، مشيرًا إلى أن مصالحنا الوطنية فوق كل اعتبار ولتذهب موازين القوى والمجاملات السياسية الى الجحيم.

ودعا عليان بضرورة الاحتماء بالشهداء والأسرى والجرحى فهؤلاء هم سر قوتنا وصوابيتنا وهم الذين نستمد منهم القوة والعزيمة بعد الله سبحانه وتعالى.