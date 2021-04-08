طالع امساكية رمضان 2021 في الأردن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:00 م
08 ابريل 2021
طالع امساكية رمضان 2021 في الأردن
اعلان اسفل صورة الخبر

طالع معنا امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المملكة الهاشمية الأردنية ولقد حرصنا نحن في موقع فلسطين اليوم على توفير أوقات الصلوات الخمس ومن خلالها يمكن لجميع الصائمين التعرف على هذه الأوقات من السحور على صلاة التراويح تابع معنا حتى النهاية .  

امساكية شهر رمضان 2021 في اربد بالأردن :

اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:47 ص  06:18 ص  12:45 م    04:21 م    07:12 م       08:42 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:46 ص  06:17 ص  12:45 م    04:22 م    07:13 م       08:43 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:44 ص  06:15 ص  12:44 م    04:22 م    07:13 م       08:43 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:43 ص  06:14 ص  12:44 م    04:22 م    07:14 م       08:44 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:41 ص  06:13 ص  12:44 م    04:22 م    07:15 م       08:45 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:40 ص  06:12 ص  12:44 م    04:22 م    07:15 م       08:45 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:39 ص  06:11 ص  12:43 م    04:22 م    07:16 م       08:46 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:37 ص  06:10 ص  12:43 م    04:22 م    07:17 م       08:47 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    04:36 ص  06:08 ص  12:43 م    04:22 م    07:18 م       08:48 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    04:34 ص  06:07 ص  12:43 م    04:22 م    07:18 م       08:48 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    04:33 ص  06:06 ص  12:43 م    04:22 م    07:19 م       08:49 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    04:31 ص  06:05 ص  12:42 م    04:22 م    07:20 م       08:50 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    04:30 ص  06:04 ص  12:42 م    04:22 م    07:20 م       08:50 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    04:29 ص  06:03 ص  12:42 م    04:22 م    07:21 م       08:51 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    04:27 ص  06:02 ص  12:42 م    04:22 م    07:22 م       08:52 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    04:26 ص  06:01 ص  12:42 م    04:22 م    07:23 م       08:53 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    04:25 ص  06:00 ص  12:42 م    04:22 م    07:23 م       08:53 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    04:23 ص  05:59 ص  12:41 م    04:22 م    07:24 م       08:54 م

السبت 19    01 مايو، 2021    04:22 ص  05:58 ص  12:41 م    04:22 م    07:25 م       08:55 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    04:21 ص  05:57 ص  12:41 م    04:22 م    07:25 م       08:55 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    04:19 ص  05:56 ص  12:41 م    04:22 م    07:26 م       08:56 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    04:18 ص  05:55 ص  12:41 م    04:22 م    07:27 م       08:57 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    04:17 ص  05:54 ص  12:41 م    04:22 م    07:28 م       08:58 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    04:16 ص  05:53 ص  12:41 م    04:22 م    07:28 م       08:58 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    04:15 ص  05:52 ص  12:41 م    04:22 م    07:29 م       08:59 م

السبت 26    08 مايو، 2021    04:13 ص  05:51 ص  12:41 م    04:22 م    07:30 م       09:00 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    04:12 ص  05:51 ص  12:41 م    04:22 م    07:31 م       09:01 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    04:11 ص  05:50 ص  12:41 م    04:22 م    07:31 م       09:01 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    04:10 ص  05:49 ص  12:40 م    04:22 م    07:32 م       09:02 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    04:09 ص  05:48 ص  12:40 م    04:22 م    07:33 م       09:03 م.... عرض المزيد

#رمضان #امساكية #رمضان 2021 #امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المملكة الهاشمية الأردنية

متعلقات