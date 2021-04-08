الأسير سائد محمد أبو عبيد يعلن إضرابه عن الطعام

أفادت إذاعة الأسرى، اليوم الخميس 8/4/2021، أن الأسير سائد ثابت محمد أبو عبيد (42) عاماً من جنين بالضفة المحتلة أعلن إضرابه عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبينت المصادر أن إدارة مصلحة السجون مددت اعتقال الأسير أبو عبيد لمدة 4 شهور وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأكدت عائلة الأسير أبو عبيد في حديث لإذاعة الأسرى، أن إدارة سجن النقب نقلته من الأقسام داخل السجن، إلى الزنازين بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، للضغط عليه وفك إضرابه.

والأسير أبو عبيد اعتقل بتاريخ 30/11/2020 ، وتم تحويله للاعتقال الإداري وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى عدة سنوات بتهمة إطلاق النار على جنود الاحتلال ، وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.