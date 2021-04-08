رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين يستقبل ممثل حركة الجهاد بلبنان

استقبل رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة في مكتبه، ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، حيث جرى نقاش موسع حول القضية الفلسطينية والمخاطر التي تتعرض لها، ودور العلماء في استنهاض الأمة دفاعاً عن المسجد الأقصى والمقدسات المستباحة من قبل العدو الصهيوني. كما بارك له بموقعه الجديد في تجمع العلماء المسلمين متمنياً له التوفيق والسداد.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور العلماء في المقاومة ونشر الوعي، والعمل الدؤوب من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحقيق الانتصارات على العدو الصهيوني، ودحره عن كل أرضنا المحتلة. ولا سيما أن الوقائع والحقائق أكدت على الدوام أن الجهاد والمقاومة من أجل تحرير القدس وكل فلسطين مهمة مقدسة، تستلزم استنهاض الهمم والقوى الحية من أجل الجهاد المقدس دفاعاً عن الأرض وكل المقدسات.

وأهاب الطرفان بعلماء الأمة أن يأخذوا دورهم الريادي والجهادي، ليكون عامل استنهاض لأمتنا العربية والإسلامية، على طريق إفشال المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وطرد الغزاة المحتلين من كامل أرضنا الفلسطينية والعربية المحتلة.

ودعا اللقاء إلى مواجهة التطبيع والمطبّعين، وإسقاط كل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة إلى تهويد فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، وتذويب اللاجئين الفلسطينيين في بقاع شتى من العالم، وشطب حقوقهم التاريخية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم.





