أبو حسنة: قرار استئناف المساعدات الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع

أكد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، بأن القرار الأمريكي باستئناف المساعدات هو قرار هام وسيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس :" رغم استئناف الدعم الأمريكي سيستمر العجز بحوالي 150 مليون دولار في ميزانية 2021"، مبيناً بأن الرد والرفض "الإسرائيلي" للقرار الأمريكي متوقع لكن قرار الإدارة الأمريكية لن يتأثر بذلك.

وكانت واشنطن أعلنت اعتزامها استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني عبر تقديم 235 مليون دولار منها 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة "أونروا" وفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وفي 27آذار/مارس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن في طور تحديد كيفية المضي قدمًا في استئناف جميع أشكال المساعدة للفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الأميركي.