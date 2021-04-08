امساكية ومواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 في لبنان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:15 ص
08 ابريل 2021
امساكية ومواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 في لبنان
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يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في لبنان  لمعرفة الآذان ومواقيت الصلاة، لذا نقدم لكم إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان حيث يحرص السكان على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

امساكية رمضان 2021 لبنان

امساكية رمضان في لبنان

اليوم   رمضان       ميلادي صلاة الفجر  الشروق صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:46 ص  06:18 ص  12:46 م    04:24 م    07:15 م       08:45 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:44 ص  06:17 ص  12:46 م    04:24 م       07:15 م    08:45 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:43 ص  06:15 ص  12:46 م    04:24 م       07:16 م    08:46 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:41 ص  06:14 ص  12:46 م    04:24 م    07:17 م       08:47 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:40 ص  06:13 ص  12:45 م    04:24 م    07:18 م       08:48 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:38 ص  06:12 ص  12:45 م    04:24 م    07:18 م       08:48 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:37 ص  06:11 ص  12:45 م    04:24 م    07:19 م       08:49 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:35 ص  06:09 ص  12:45 م    04:25 م    07:20 م       08:50 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    04:34 ص  06:08 ص  12:44 م    04:25 م       07:21 م    08:51 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    04:32 ص  06:07 ص  12:44 م    04:25 م       07:21 م    08:51 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    04:31 ص  06:06 ص  12:44 م    04:25 م    07:22 م       08:52 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    04:29 ص  06:05 ص  12:44 م    04:25 م    07:23 م       08:53 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    04:28 ص  06:04 ص  12:44 م    04:25 م    07:24 م       08:54 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    04:26 ص  06:02 ص  12:43 م    04:25 م    07:24 م       08:54 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    04:25 ص  06:01 ص  12:43 م    04:25 م    07:25 م       08:55 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    04:23 ص  06:00 ص  12:43 م    04:25 م       07:26 م    08:56 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    04:22 ص  05:59 ص  12:43 م    04:25 م       07:27 م    08:57 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    04:21 ص  05:58 ص  12:43 م    04:25 م    07:28 م       08:58 م

السبت 19    01 مايو، 2021    04:19 ص  05:57 ص  12:43 م    04:25 م    07:28 م       08:58 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    04:18 ص  05:56 ص  12:43 م    04:25 م    07:29 م       08:59 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    04:17 ص  05:55 ص  12:42 م    04:25 م    07:30 م       09:00 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    04:15 ص  05:54 ص  12:42 م    04:25 م    07:31 م       09:01 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    04:14 ص  05:53 ص  12:42 م    04:25 م       07:31 م    09:01 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    04:13 ص  05:52 ص  12:42 م    04:25 م       07:32 م    09:02 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    04:11 ص  05:51 ص  12:42 م    04:25 م    07:33 م       09:03 م

السبت 26    08 مايو، 2021    04:10 ص  05:50 ص  12:42 م    04:26 م    07:34 م       09:04 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    04:09 ص  05:49 ص  12:42 م    04:26 م    07:35 م       09:05 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    04:08 ص  05:49 ص  12:42 م    04:26 م    07:35 م       09:05 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    04:06 ص  05:48 ص  12:42 م    04:26 م    07:36 م       09:06 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    04:05 ص  05:47 ص  12:42 م    04:26 م       07:37 م    09:07 م

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