امساكية ومواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 في لبنان

يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في لبنان لمعرفة الآذان ومواقيت الصلاة، لذا نقدم لكم إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان حيث يحرص السكان على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

امساكية رمضان 2021 لبنان

امساكية رمضان في لبنان

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:46 ص 06:18 ص 12:46 م 04:24 م 07:15 م 08:45 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:44 ص 06:17 ص 12:46 م 04:24 م 07:15 م 08:45 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:43 ص 06:15 ص 12:46 م 04:24 م 07:16 م 08:46 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:41 ص 06:14 ص 12:46 م 04:24 م 07:17 م 08:47 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:40 ص 06:13 ص 12:45 م 04:24 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:38 ص 06:12 ص 12:45 م 04:24 م 07:18 م 08:48 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:37 ص 06:11 ص 12:45 م 04:24 م 07:19 م 08:49 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:35 ص 06:09 ص 12:45 م 04:25 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:34 ص 06:08 ص 12:44 م 04:25 م 07:21 م 08:51 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:32 ص 06:07 ص 12:44 م 04:25 م 07:21 م 08:51 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:31 ص 06:06 ص 12:44 م 04:25 م 07:22 م 08:52 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:29 ص 06:05 ص 12:44 م 04:25 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:28 ص 06:04 ص 12:44 م 04:25 م 07:24 م 08:54 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:26 ص 06:02 ص 12:43 م 04:25 م 07:24 م 08:54 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:25 ص 06:01 ص 12:43 م 04:25 م 07:25 م 08:55 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:23 ص 06:00 ص 12:43 م 04:25 م 07:26 م 08:56 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:22 ص 05:59 ص 12:43 م 04:25 م 07:27 م 08:57 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:21 ص 05:58 ص 12:43 م 04:25 م 07:28 م 08:58 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:19 ص 05:57 ص 12:43 م 04:25 م 07:28 م 08:58 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:18 ص 05:56 ص 12:43 م 04:25 م 07:29 م 08:59 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:17 ص 05:55 ص 12:42 م 04:25 م 07:30 م 09:00 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:15 ص 05:54 ص 12:42 م 04:25 م 07:31 م 09:01 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:14 ص 05:53 ص 12:42 م 04:25 م 07:31 م 09:01 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:13 ص 05:52 ص 12:42 م 04:25 م 07:32 م 09:02 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:11 ص 05:51 ص 12:42 م 04:25 م 07:33 م 09:03 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:10 ص 05:50 ص 12:42 م 04:26 م 07:34 م 09:04 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:09 ص 05:49 ص 12:42 م 04:26 م 07:35 م 09:05 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:08 ص 05:49 ص 12:42 م 04:26 م 07:35 م 09:05 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:06 ص 05:48 ص 12:42 م 04:26 م 07:36 م 09:06 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:05 ص 05:47 ص 12:42 م 04:26 م 07:37 م 09:07 م