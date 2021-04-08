سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 أبريل 2021

يواصل سعر الدولار لليوم الثالث حالة استقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 8 أبريل/نيسان 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

سعر الدولار في مصر

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الخميس، استقرار متوسط العملة المصرية أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني، وتراجعت أمام اليورو الأوروبي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

ووفق مسح الجهات المختصة على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في عدة بنوك أبرزها، مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، والكويت الوطني، HSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

توقعات نمو الاقتصاد

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع: أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.