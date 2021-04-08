طالع موعد امساكية شهر رمضان 2021 السويد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 ص
08 ابريل 2021
امساكية شهر رمضان 2021.jpeg
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إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد

يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في السويد، حيث تنتشر الجالية المسلمة في جمع مدن السويد، لذا نقدم كم إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد التي يحرص سكانها المسلمون على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

 

امساكية رمضان 2021 في السويد

اليوم   رمضان       ميلادي فجر   ظهر   عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل, 2021    03:35 am  01:08 pm  04:55 pm  08:10 pm  09:40 pm

الأربعاء       2     14 أبريل, 2021    03:31 am  01:08 pm  04:56 pm  08:12 pm       09:42 pm

الخميس       3     15 أبريل, 2021    03:26 am  01:08 pm  04:57 pm  08:14 pm       09:44 pm

الجمعة 4     16 أبريل, 2021    03:22 am  01:08 pm  04:58 pm  08:16 pm  09:46 pm

السبت 5     17 أبريل, 2021    03:18 am  01:08 pm  04:59 pm  08:18 pm  09:48 pm

الأحد  6     18 أبريل, 2021    03:13 am  01:07 pm  05:00 pm  08:20 pm  09:50 pm

الاثنين 7     19 أبريل, 2021    03:09 am  01:07 pm  05:01 pm  08:22 pm  09:52 pm

الثلاثاء 8     20 أبريل, 2021    03:04 am  01:07 pm  05:02 pm  08:24 pm  09:54 pm

الأربعاء       9     21 أبريل, 2021    02:59 am  01:07 pm  05:03 pm  08:26 pm       09:56 pm

الخميس       10    22 أبريل, 2021    02:54 am  01:06 pm  05:04 pm  08:28 pm       09:58 pm

الجمعة 11    23 أبريل, 2021    02:49 am  01:06 pm  05:05 pm  08:30 pm  10:00 pm

السبت 12    24 أبريل, 2021    02:43 am  01:06 pm  05:06 pm  08:32 pm  10:02 pm

الأحد  13    25 أبريل, 2021    02:38 am  01:06 pm  05:07 pm  08:34 pm  10:04 pm

الاثنين 14    26 أبريل, 2021    02:32 am  01:06 pm  05:07 pm  08:36 pm  10:06 pm

الثلاثاء 15    27 أبريل, 2021    02:26 am  01:06 pm  05:08 pm  08:38 pm  10:08 pm

اليوم   رمضان       ميلادي فجر   ظهر   عصر مغرب عشاء

الأربعاء       16    28 أبريل, 2021    02:19 am  01:05 pm  05:09 pm  08:40 pm       10:10 pm

الخميس       17    29 أبريل, 2021    02:12 am  01:05 pm  05:10 pm  08:42 pm       10:12 pm

الجمعة 18    30 أبريل, 2021    02:04 am  01:05 pm  05:11 pm  08:44 pm  10:14 pm

السبت 19    01 مايو, 2021     01:54 am  01:05 pm  05:12 pm  08:46 pm  10:16 pm

الأحد  20    02 مايو, 2021     01:43 am  01:05 pm  05:13 pm  08:48 pm  10:18 pm

الاثنين 21    03 مايو, 2021     01:28 am  01:05 pm  05:13 pm  08:50 pm  10:20 pm

الثلاثاء 22    04 مايو, 2021     01:05 am  01:05 pm  05:14 pm  08:52 pm  10:22 pm

الأربعاء       23    05 مايو, 2021     01:05 am  01:05 pm  05:15 pm  08:54 pm       10:24 pm

الخميس       24    06 مايو, 2021     01:05 am  01:05 pm  05:16 pm  08:56 pm       10:26 pm

الجمعة 25    07 مايو, 2021     01:05 am  01:05 pm  05:17 pm  08:58 pm  10:28 pm

السبت 26    08 مايو, 2021     01:05 am  01:04 pm  05:17 pm  09:00 pm  10:30 pm

الأحد  27    09 مايو, 2021     01:05 am  01:04 pm  05:18 pm  09:01 pm  10:31 pm

الاثنين 28    10 مايو, 2021     01:05 am  01:04 pm  05:19 pm  09:03 pm  10:33 pm

الثلاثاء 29    11 مايو, 2021     01:05 am  01:04 pm  05:20 pm  09:05 pm  10:35 pm

الأربعاء       30    12 مايو, 2021     01:05 am  01:04 pm  05:21 pm  09:07 pm       10:37 pm

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