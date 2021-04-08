إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
08 ابريل 2021
امساكية رمضان 2021 في أمريكا.jpg
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يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا، حيث تنتشر الجالية المسلمة في جمع مدن الولايات المتحدة الأمريكية، لذا نقدم كم إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا التي يحرص سكانها المسلمون على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا

اليوم   رمضان       ميلادي فجر  ظهر   عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل, 2021    04:22 am  12:45 pm  04:28 pm  07:24 pm  08:54 pm

الأربعاء       2     14 أبريل, 2021    04:20 am  12:44 pm  04:29 pm  07:25 pm       08:55 pm

الخميس       3     15 أبريل, 2021    04:18 am  12:44 pm  04:29 pm  07:26 pm       08:56 pm

الجمعة 4     16 أبريل, 2021    04:16 am  12:44 pm  04:29 pm  07:27 pm  08:57 pm

السبت 5     17 أبريل, 2021    04:14 am  12:44 pm  04:30 pm  07:28 pm  08:58 pm

الأحد  6     18 أبريل, 2021    04:12 am  12:43 pm  04:30 pm  07:30 pm  09:00 pm

الاثنين 7     19 أبريل, 2021    04:10 am  12:43 pm  04:30 pm  07:31 pm  09:01 pm

الثلاثاء 8     20 أبريل, 2021    04:08 am  12:43 pm  04:31 pm  07:32 pm  09:02 pm

الأربعاء       9     21 أبريل, 2021    04:06 am  12:43 pm  04:31 pm  07:33 pm       09:03 pm

الخميس       10    22 أبريل, 2021    04:04 am  12:43 pm  04:32 pm  07:34 pm       09:04 pm

الجمعة 11    23 أبريل, 2021    04:02 am  12:42 pm  04:32 pm  07:35 pm  09:05 pm

السبت 12    24 أبريل, 2021    04:00 am  12:42 pm  04:32 pm  07:36 pm  09:06 pm

الأحد  13    25 أبريل, 2021    03:58 am  12:42 pm  04:33 pm  07:37 pm  09:07 pm

الاثنين 14    26 أبريل, 2021    03:56 am  12:42 pm  04:33 pm  07:39 pm  09:09 pm

الثلاثاء 15    27 أبريل, 2021    03:54 am  12:42 pm  04:33 pm  07:40 pm  09:10 pm

اليوم   رمضان       ميلادي فجر   ظهر   عصر مغرب عشاء

الأربعاء       16    28 أبريل, 2021    03:52 am  12:42 pm  04:34 pm  07:41 pm       09:11 pm

الخميس       17    29 أبريل, 2021    03:50 am  12:42 pm  04:34 pm  07:42 pm       09:12 pm

الجمعة 18    30 أبريل, 2021    03:48 am  12:41 pm  04:34 pm  07:43 pm  09:13 pm

السبت 19    01 مايو, 2021     03:46 am  12:41 pm  04:35 pm  07:44 pm  09:14 pm

الأحد  20    02 مايو, 2021     03:44 am  12:41 pm  04:35 pm  07:45 pm  09:15 pm

الاثنين 21    03 مايو, 2021     03:42 am  12:41 pm  04:35 pm  07:46 pm  09:16 pm

الثلاثاء 22    04 مايو, 2021     03:40 am  12:41 pm  04:36 pm  07:47 pm  09:17 pm

الأربعاء       23    05 مايو, 2021     03:38 am  12:41 pm  04:36 pm  07:49 pm       09:19 pm

الخميس       24    06 مايو, 2021     03:36 am  12:41 pm  04:36 pm  07:50 pm       09:20 pm

الجمعة 25    07 مايو, 2021     03:34 am  12:41 pm  04:37 pm  07:51 pm  09:21 pm

السبت 26    08 مايو, 2021     03:33 am  12:41 pm  04:37 pm  07:52 pm  09:22 pm

الأحد  27    09 مايو, 2021     03:31 am  12:41 pm  04:37 pm  07:53 pm  09:23 pm

الاثنين 28    10 مايو, 2021     03:29 am  12:41 pm  04:38 pm  07:54 pm  09:24 pm

الثلاثاء 29    11 مايو, 2021     03:27 am  12:41 pm  04:38 pm  07:55 pm  09:25 pm

الأربعاء       30    12 مايو, 2021     03:25 am  12:41 pm  04:38 pm  07:56 pm       09:26 pm

 

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