يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا، حيث تنتشر الجالية المسلمة في جمع مدن الولايات المتحدة الأمريكية، لذا نقدم كم إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا التي يحرص سكانها المسلمون على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2021 في أمريكا

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 04:22 am 12:45 pm 04:28 pm 07:24 pm 08:54 pm

الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 04:20 am 12:44 pm 04:29 pm 07:25 pm 08:55 pm

الخميس 3 15 أبريل, 2021 04:18 am 12:44 pm 04:29 pm 07:26 pm 08:56 pm

الجمعة 4 16 أبريل, 2021 04:16 am 12:44 pm 04:29 pm 07:27 pm 08:57 pm

السبت 5 17 أبريل, 2021 04:14 am 12:44 pm 04:30 pm 07:28 pm 08:58 pm

الأحد 6 18 أبريل, 2021 04:12 am 12:43 pm 04:30 pm 07:30 pm 09:00 pm

الاثنين 7 19 أبريل, 2021 04:10 am 12:43 pm 04:30 pm 07:31 pm 09:01 pm

الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 04:08 am 12:43 pm 04:31 pm 07:32 pm 09:02 pm

الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 04:06 am 12:43 pm 04:31 pm 07:33 pm 09:03 pm

الخميس 10 22 أبريل, 2021 04:04 am 12:43 pm 04:32 pm 07:34 pm 09:04 pm

الجمعة 11 23 أبريل, 2021 04:02 am 12:42 pm 04:32 pm 07:35 pm 09:05 pm

السبت 12 24 أبريل, 2021 04:00 am 12:42 pm 04:32 pm 07:36 pm 09:06 pm

الأحد 13 25 أبريل, 2021 03:58 am 12:42 pm 04:33 pm 07:37 pm 09:07 pm

الاثنين 14 26 أبريل, 2021 03:56 am 12:42 pm 04:33 pm 07:39 pm 09:09 pm

الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 03:54 am 12:42 pm 04:33 pm 07:40 pm 09:10 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 03:52 am 12:42 pm 04:34 pm 07:41 pm 09:11 pm

الخميس 17 29 أبريل, 2021 03:50 am 12:42 pm 04:34 pm 07:42 pm 09:12 pm

الجمعة 18 30 أبريل, 2021 03:48 am 12:41 pm 04:34 pm 07:43 pm 09:13 pm

السبت 19 01 مايو, 2021 03:46 am 12:41 pm 04:35 pm 07:44 pm 09:14 pm

الأحد 20 02 مايو, 2021 03:44 am 12:41 pm 04:35 pm 07:45 pm 09:15 pm

الاثنين 21 03 مايو, 2021 03:42 am 12:41 pm 04:35 pm 07:46 pm 09:16 pm

الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 03:40 am 12:41 pm 04:36 pm 07:47 pm 09:17 pm

الأربعاء 23 05 مايو, 2021 03:38 am 12:41 pm 04:36 pm 07:49 pm 09:19 pm

الخميس 24 06 مايو, 2021 03:36 am 12:41 pm 04:36 pm 07:50 pm 09:20 pm

الجمعة 25 07 مايو, 2021 03:34 am 12:41 pm 04:37 pm 07:51 pm 09:21 pm

السبت 26 08 مايو, 2021 03:33 am 12:41 pm 04:37 pm 07:52 pm 09:22 pm

الأحد 27 09 مايو, 2021 03:31 am 12:41 pm 04:37 pm 07:53 pm 09:23 pm

الاثنين 28 10 مايو, 2021 03:29 am 12:41 pm 04:38 pm 07:54 pm 09:24 pm

الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 03:27 am 12:41 pm 04:38 pm 07:55 pm 09:25 pm

الأربعاء 30 12 مايو, 2021 03:25 am 12:41 pm 04:38 pm 07:56 pm 09:26 pm