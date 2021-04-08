أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 أبريل 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، ترقبا للأسعار العالمية المتراجعة.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 209.90 ريال (55.97 دولار)، وهو السعر نفسه أمس.

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند مستوى 183.67 ريال (48.98 دولار).

وأيضا استقر جرام الذهب عيار 18 عند 157.43 ريال (41.98 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 122.44 ريال (32.65 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية عند سعر 6532.50 ريال (1742 دولارا).

واستقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مسجلا نحو 1469.33 ريال (391.82 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس، في حين ينتظر المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1737.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1737.70 دولار للأوقية.

وقال كارلو ألبيرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع.

وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

والذهب الذي لا يدر عائدا سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة إذ أنها ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات.