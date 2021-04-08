سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 8 أبريل 2021

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، خلال تداولات السوق غير الرسمية (السوداء

ونجحت الليرة في تحقيق مكاسب خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس، مقابل أغلب العملات المؤثرة مثل اليورو والدولار والريال والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وبلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية 3460 ليرة للشراء، و3535 ليرة للبيع، مقابل 3500 ليرة للشراء، و3590 ليرة للبيع، الأربعاء.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية الع