لأول مرة..دول عربية بالخليج تحيي ذكرى المحرقة اليهودية

أحيت دولة الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس الاربعاء، ذكرى ما يسمي بالمحرقة اليهودية، التي وقعت أبان الحرب العالمية الثانية، في معسكرات الاعتقال النازية التابعة لألمانيا بقيادة هتلر، في عدد من الدول العربية.

وذكرت القناة الـ12 العربية، اليوم الخميس، ان مراسم وطقوس لاحياء "يوم الذكرى" الذي يخلد ذكرى القتلى اليهود بالمحرقة – الهولوكوست جرت في دولة الامارات والبحرين.

وأوضحت القناة بان 6 شموع تم اشعالها خلال المراسم احياء لذكرى 6 مليون يهودي، تزعم "إسرائيل" انهم قتلوا على يد جيش هتلر. وقام نشطاء من الإمارات والبحرين، بإشعال هذه الشموع.

يشار الى أن المحرقة أو ما يعرف بالهولوكوست، هي حادثة إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، قتل فيها عدد كبير من الناس في أوروبا، على يد الجيش الألماني بزعامة هتلر.