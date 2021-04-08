ارتفاع ملحوظ على حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 8/4/2021 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الصباحي، وفاة 8 حالات بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و تسجيل ( 1932 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما اجرت الوزارة 5609 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 554 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 77307 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 16845 حالة، اجمالي المتعافين 59812 حالة ، واجمالي الوفيات 650 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 324 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 238 حالة.