استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية للمرة الثانية

أعلنت ‏القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، ان سلاح الجو المسيّر استهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط بطائرة مسيرة من نوع "قاصف 2".

وأكّدت ‏القوات اليمنية في بيان لها، تحقيق إصابة دقيقة في القاعدة، قائلة إن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان السعودي والحصار.

ويعتبر هذا الاستهداف للقاعدة هو الثاني خلال 24 ساعة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن استهداف "مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات مسيرة".

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة طويلة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية أهداف عسكرية ونفطية في المملكة السعودية، من ضمنها عملية "اليوم الوطني للصمود" والتي استهدفت "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية" في السعودية بـ 18 طائرة مسيرة و 8 صواريخ بالستية.

وأكد سريع، في وقت سابق، أن القوات المسلحة قد تلجأ إلى "توجيه ضربات قوية لم يعهدها النظام السعودي ما لم يوقف عدوانه وحصاره"، مضيفاً أن اليمن "في المرتبة الأولى في الجزيرة العربية من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع".