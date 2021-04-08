موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2021

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك فيما يستعد المسلمون لرؤية هلال شهر رمضان 2021، حيث علن مركز الفلك الدولي عن موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021-1442 في يوم الاثنين 12 أبريل في جميع مناطق العالم.

و بحسب مركز الفلك الدولي، فإنه سيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان 2021-1442 في معظم الدول سيكون في يوم الاحد الموافق 11 أبريل نظراً لغياب الهلال قبل غروب الشمس، الا أن بعض الدول يمكنها رؤية الهلال بالتلسكوب والعين المجردة وبعض الدول لا تستطيع أن تراه في نفس اليوم فيجب أن تكون حالة الغلاف الجوي شفافة وفي حالة صفاء تام لعملية الرصد الصحيحة

موعد هلال شهر رمضان 2021

وأوضح المدير الرسمي لمركز الفلك الدولي السيد محمد عودة بأن موعد شهر رمضان المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل بمشيئة الله، وتبين أن كل الدول أن شهر شعبان ثلاثين يوما بالتمام، فاللهم بلغ المسلمين الشهر الكريم أولاً ثم تسلمه منهم كاملاً متقبلاً، فهذا الشهر المبارك ينتظره العالم أجمع نظرا لقدسيته والخير والرحمات التي يجدها المسلم في هذا الشهر عن باقي الشهور فالله سبحانه وتعالى يبارك في الصحة والوقت ويوفر الخير.

و وفقا لمدير الفلك أن الدول التي سترى هلال رمضان يوم الاثنين هي معظم دول العالم الإسلامي ولكن سيجدون مشكلة في رؤية الهلال بالعين المجردة ولكن يمكن استخدام التلسكوب فقط وسيجدون صعوبة في بعض الدول مثل السودان والجزائر وليبيا لذلك فرؤية هلال شهر رمضان 2021 ستتم في يوم الاثنين في معظم غالبية الدول الإسلامية ومن المتوقع بداية شهر رمضان في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل.

موقع رؤية الهلال

تكون رؤية الهلال من خلال مكان مفتوح لا يوجد أمامه عائق مثل التلال والمباني العالية والجبال، يجب مراعاة أن الطقس السيئ والغبار وتكاثر السحب يسببون صعوبة في رؤية الهلال.

كيف تظهر رؤية هلال رمضان

يقوم المتخصصون برؤية الهلال في بداية الشهر وليس في نهايته، حيث أن هلال بداية الشهر يكون في الجانب الجنوبي لغروب الشمس، أما بالنسبة لهلال نهاية الشهر يستحيل رؤيته بعد غروب الشمس.

يتم رؤية هلال أول الشهر يتجه إلى الأعلى ناحية الجنوب، أما هلال نهاية الشهر يكون متجه إلى الأسفل في اتجاه الشمال.

تستخدم بعض البلاد الرصادة والمغرب، وهي أدوات تستخدم في تجميع الضوء لكي يتمكن الشخص من رؤية النجوم والكواكب والتي يصعب رؤيتها بدون تلك الأدوات، كما يوجد عدة أنواع من التلسكوبات المستخدمة في رؤية الهلال.

وهي تلسكوب الأشعة تحت الحمراء و تلسكوبات الأشعة فوق البنفسجية والتي تمتص أشعة جاما والأشعة السينية، تقوم بعض الدول بتحميل تلك التلسكوبات فوق الأقمار الصناعية.

رؤية الهلال بالعين المجردة

لا يمكن رؤية الهلال إلا إذا كان عمره اثني عشر ساعة للتلسكوب وخمسة عشر ساعة للعين المجردة، كثير من الدول تعتمد على ما تقرره مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من تحدد وقف عرفة وأيام الحج.

ما هي دورة القمر الشهرية

تصل دورة القمر الشهرية إلى ما يقرب من تسع وعشرين يومًا واثني عشر ساعة و دقيقة وثانيتين يظل الهلال في نفس الطور في الربع الأول من الدورة القمرية، ثم بعد ذلك يزيد حجمه تدريجيًا إلى أن يصبح بدرًا.

يتبع القمر الأرض بشكل كلي، ويتكون القمر من عدة عناصر الأرجون والصوديوم والرادون الهيليوم و البوتاسيوم والهيدروجين، كما يوجد به مناطق باردة ومناطق حارة، يمر القمر بعدة أطوار وهي المحاق والهلال والبدر ثم طور المحاق مرة أخرى.

في حالة رؤية القمر مضيئًا على شكل قرص، فإنه يكون في طور يسمى البدر، وإذا وجدنا أن نصفه مظلما والنصف الآخر مضيئا فإنه يكون في أول الشهر ويعرف طور التربيع الأول أو في آخر الشهر في طور التربيع الثاني ، أما في حالة ظهور القمر على شكل قوس فيكون اسمه هلال.

أكد علماء الفلك أن الفترة التي لا يمكن رؤية القمر فيها نهائيا يكون في طور المحاق وتعتبر تلك المرحلة عكس مرحلة البدر تمامًا، أضافوا أن المرحلة التي توجد بين البدر والتربيع يعرف القمر أنه أحدب.

هل يمكن الاستغناء عن رؤية الهلال

أكد الفقهاء أن ولادة الهلال ليس معناه ظهوره، إذا تأكد الفقيه من ولادة الهلال قبل غروب الشمس، يعتبر ذلك دليل على أن اليوم التالي هو أول يوم في الشهر الجديد حتى وإن لم يتمكنوا من رؤية الهلال بشكل واضح، في حالة كانت الحسابات الفلكية دقيقة للغاية، فإنه يمكن عدم الاعتماد على رؤية الهلال أيضًا والاعتماد على علم الفلك في حساب موعد أول يوم في الشهر الجديد.

أنواع الفلك

ينقسم الفلك إلى نوعين وهما الفلك الاستدلالي والفلك الحسابي، حيث أن الفلك الحسابي يستدل من خلاله على أوقات الصلاة وجهة القبلة، أما علم الفلك الاستدلالي في نهي عنه الدين الإسلامي وقد تم تحريمه بإجماع العلماء، أما الفلك الحسابي فلا يوجد حرمة منه ولا يعتبر استدلال على الغيب وقد أجازه جميع العلماء.

كان الفقهاء في قديم الزمن يعتمدون على الرؤية المجردة للهلال، حيث في حالة تعذر الرؤية كانوا يتمون شهر شعبان ثلاثين يوما، وفي النهاية سواء رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة أو بعلم الفلك فأهم شيء هو صيام الشهر المعظم.