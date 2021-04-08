تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 8/4/2021 في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقي سعر الدولار ثابتا لدى مصرف لبنان المركزي.

وتراوح سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق السوداء في التعاملات المبكرة اليوم، ما بين 11730 و11800 ليرة لكل دولار.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

وحذر غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

والدعم في لبنان يذهب إلى تمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني.

وأمس الأربعاء، نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان إضرابا لمدة 4 ساعات في كل محافظات البلاد بالتزامن مع وقفة احتجاجية لمدة 20 دقيقة في مناطق عدة.

ويأتي ذلك الإضراب "احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية" في لبنان ورفضا لصدور جدولي أسعار للمحروقات في الأسبوع.

وطالب السائقون أيضا الحكومة اللبنانية بمنحهم بدل "غلاء معيشة " ليساعدهم على الصمود في ظل الانهيار المالي، على حد قولهم.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويواجه لبنان أزمات سياسية وصحية واقتصادية ومالية أدت إلى انهيار عملته الوطنية، ولم تتمكن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من الضغط لمعالجة هذه الأزمات، أو تحقيق مطالبها.