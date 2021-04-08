بالصور شرطة غزة تُقرر حجز المركبات المخالفة للإغلاق حتى الأحد المقبل

كثفت الشرطة الفلسطينية، من انتشارها في مختلف محافظات قطاع غزة، مع بدء المنع الكلي لحركة المركبات مساء الأربعاء حتى صباح الأحد المقبل.

وأكد مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة العقيد تامر شحادة، اليوم الخميس 8/4/2021، أن شرطة المرور والنجدة وسائر الإدارات الشرطية المختصة ستُكثف انتشارها وستُشدد إجراءاتها في ضبط ومتابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في جميع محافظات قطاع غزة، الذي بدأ مساء اليوم وينتهي حتى الساعة 6:00 من صباح الأحد.

وأوضح العقيد شحادة، أنه سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للقرار حتى صباح يوم الأحد المقبل، وتحرير مخالفات بحق أصحابها.

وبين، أن هذا الإجراء يأتي ضمن القرارات الحكومية المتخذة مؤخراً من أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد قررت تشديد الإجراءات في قطاع غزة، إثر تفشي فيروس كورونا، ففرض الإغلاق الكلي وتعطل المؤسسات لمدة ثلاثة أيام.















