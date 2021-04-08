ترحيب أردني ومصري باستئناف المساعدات للفلسطينيين

رحبت كل من مصر والأردن ، اليوم الخميس 8/4/2021، بقرار الولايات المتحدة باستئناف المساعدات للفلسطينيين.

وثمن نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي في تغريدة له القرار، معتبراً أنه خطوة إيجابية هامة.

وقال: "نرحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه عجزا ماليا حادا، ونثمنه خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية التي زادتها جائحة كورونا وتبعاتها".

كما أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.

وقال السفير حافظ في بيان صحفي:"إن استئناف المساعدات من شأنها أن تسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، إضافة إلى توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني."

وكانت واشنطن أعلنت اعتزامها استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني عبر تقديم 235 مليون دولار منها 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة "أونروا" وفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وفي 27آذار/مارس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية لـ "المملكة"، إن واشنطن في طور تحديد كيفية المضي قدمًا في استئناف جميع أشكال المساعدة للفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الأميركي.

ورحبت "الأونروا"، بإعلان الولايات المتحدة الأميركية استئناف تقديم مساعداتها للوكالة التي تعاني أزمة مالية.