يواصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الخميس 8/4/2021، صعوده مع استمرار الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.

ويتابع الكثيرون سعر جرام الذهب في السعودية، نظراً لارتباطه بما يدور حول العالم خاصةً على صعيد جائحة كورونا، حيث يعتبر الملاذ الآمن.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 209.90 55.97

سعر جرام الذهب عيار 22 192.41 51.31

سعر جرام الذهب عيار 21 183.67 48.98

سعر جرام الذهب عيار 18 157.43 41.98

سعر جرام الذهب عيار 14 122.44 32.65

سعر أونصة الذهب بيع 6,528.75 1,741.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,532.50 1,742.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 209,904.70 55,974.59

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,469.33 391.82

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,539.30 410.48

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,679.24 447.80

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,528.75 1,741.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 32,643.75 8,705.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 65,287.50 17,410.00

أسعار سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سعر جرام الذهب 209.90 55.97

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 524.76 139.94

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1,049.52 279.87

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2,099.05 559.75

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 4,198.09 1,119.49

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,264.38 870.50

سعر سبيكة الذهب أونصة 6,528.75 1,741.00

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 10,495.24 2,798.73

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 20,990.47 5,597.46

سعر سبيكة الذهب تولة 2,448.29 652.88

سعر سبيكة الذهب 10 تولة 24,482.86 6,528.76

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو 209,904.70 55,974.59

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2021-04-08 209.90 192.41 183.67 157.43

2021-04-07 210.15 192.63 183.88 157.61

2021-04-06 208.34 190.98 182.30 156.25

2021-04-05 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-04 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-03 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-02 208.46 191.09 182.40 156.34